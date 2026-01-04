Santiago Rostan: «Pasamos 21 motos, se hizo un gran desgaste»

Después de un prólogo que no colmó sus expectativas, Santiago Rostan tuvo una positiva primera etapa en el Rally Dakar en la categoría de motos.

El neuquino quedó 37° en la R2 y avanzó 20 lugares respecto al prólogo donde había terminado 57°. Completó la prueba en 3 horas y 45 minutos.

La primera etapa tuvo un total de 305 kilómetros cronometrados de recorrido y 213km de enlace. Rostan quedó por delante de su compatriota Leonardo Cola (48°) y a poco más de una hora del líder, el sudafricano Michael Docherty. El otro argentino en motos es Luciano Benavides que terminó 5°, a 3 minutos y 47 segundos del vencedor.

La Etapa 2 del Rally Dakar se largará este lunes a las 1 de la mañana (hora Argentina) y unirá Yanbu con Alula, en un tramo de velocidad que tendrá 400km y otros 104 de enlace. La competencia se extenderá hasta el próximo 17 de enero.

Rostan: «Me sentí muy bien, necesitaba motivarme»

«Me sentí muy bien, en el prólogo estuvimos medio flojitos pero hoy le pusimos los huevos que faltaban, pasamos 21 motos», comentó Santiago Rostan después de la primera etapa del Rally Dakar.

«Necesitaba motivarme y mejorar los errores del prólogo, se hizo un gran desgaste», destacó el piloto neuquino que corre su tercer Dakar.

«Fue una muy buena etapa para mí donde pude avanzar más de 20 posiciones. Al borde en todo el especial pero en esta competencia es la única manera de avanzar«, aseguró.