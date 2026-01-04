Primera victoria argentina en el Rally Dakar 2026: Zille lidera en Challenger

Comenzó una nueva edición del Rally Dakar. Luego del prólogo, que se realizó el sábado, este domingo se llevó a cabo la Etapa 1 de la histórica competencia de resistencia, donde hubo alegría criolla en tierras árabes.

Tras el término del segundo día de competencia, hay líder argentino en una de las categorías. En Challenger, David Zille y Sebastián Cesana llevan la delantera. El pampeano y el cordobés completaron el circuito del día en 3.32:50 y le sacan 13s en la general al neerlandés Paul Spierings, que sufrió una penalización de 1m10s. El recorrido del domingo constó de 305 kilómetros de especial y 213 de enlace, en los alrededores de Yanbu, Arabia Saudita. La etapa comenzó y terminó en la ciudad costera árabe.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, la pareja campeona en 2025, fue tercera en la etapa y se ubica en la misma posición en el acumulado, a 2m37s de Zille. Además, hubo otras dos presencias argentinas en el Top 10. Kevin Benavides, bicampeón en motos y en su primera experiencia sobre cuatro ruedas, terminó 7° (+09:08). Por su parte, Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas Del Río, finalizó 9°, a +11:46, con una penalización de 40 segundos.

El español Canet sigue sorprendiendo en motos

Luego de quedarse con el prólogo, Edgar Canet volvió a sorprender y obtuvo el primer puesto en la Etapa 1 en motos. El gran protagonista del día había sido el botsuano Ross Branch, quien logró el mejor tiempo, pero fue sancionado con seis minutos por exceso de velocidad en uno de los sectores controlados. El beneficiado fue el español de 20 años, que sigue arriba en la general. Completaron el podio el australiano Daniel Sanders (+1:02) y el estadounidense Ricky Brabec (+1:32).

Luciano Benavides fue el mejor argentino en esta primera etapa. El salteño terminó 5°, a 3 minutos y 47 segundos del ganador. Por otro lado, en la divisional Rally2, el neuquino Santiago Rostan se ubica 52° provisionalmente y el cordobés Leonardo Cola está 67°.

Benavides finalizó 5° en la Etapa 1.

De Mevius, el mejor en autos

En la categoría Autos, el belga Guillaume De Mévius se impuso en la Etapa 1 y lidera la general. Superó por 40 segundos al histórico catarí Nasser Al Attiyah, campeón en cinco ocasiones. El podio lo completó el checo Martin Prokop.

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi están 7° en el total (+8m20), mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini (#405) aparecen 9° (+11m32). Dentro de las categorías especiales, Benjamín Pascual está primero en Future Mission 1000, con la moto eléctrica del equipo chino Segway.

Pascual lidera una de las categorías innovadoras del Dakar.

¿Cuándo se corre la Etapa 2?

La Etapa 2 del Rally Dakar se largará este lunes a las 1 de la mañana (Hora Argentina) y unirá Yanbu con Alula, en un tramo de velocidad que tendrá 400km y otros 104 de enlace. La competencia se extenderá hasta el próximo 17 de enero.