Scaloni confirmó a Messi, habló de los lesionados y explicó por qué le preocupa el duelo de mañana ante Islandia

«Messi va a jugar, no sé cuántos minutos todavía«. Con esa frase, Lionel Scaloni cerró su conferencia de prensa previa al duelo de mañana de la Selección Argentina ante Islandia, desde las 20, en Alabama.

El DT dio casi por sentado, aunque recién mañana se dará a conocer la alineación titular, lo que era un secreto a voces: el astro argentino mañana sumaría minutos y ritmo futbolístico de cara al debut ante Argelia.

El tema en cuestión durante la exposición ante los periodistas, naturalmente apuntó a los jugadores tocados. En principio, al caso Balerdi, quien lamentablemente debió abandonar la concentración el sábado tras sufrir un desgarro.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni en conferencia🎙️: "Hoy puedo asegurar que los chicos están bien, la mayoría ya tiene el alta". pic.twitter.com/ULlCbpliWw — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 8, 2026

«El miércoles daremos a conocer al reemplazante de (Leonardo) Balerdi, aunque ese puesto diría que ya lo tenemos bien cubierto», explicó.

En cuanto a los demás afectados, aclaró: «(Gonzalo) Montiel, (Nahuel) Molina y (Nicolás) Paz ya están disponibles. También (Leandro) Paredes, que en pocos días ya estará entrenando a la par. A Julián, si bien ya está recuperado, preferimos preservarlo para el debut. Nos quedará una semana entera para que se pongan lo mejor posible. Es muy difícil que todas las selecciones lleguen al 100%, los jugadores tuvieron muchos partidos en el año y llegan muy justos».

La mira en el debut, pero sin descuidar el desafío de turno. Para Scaloni no hay que subestimar el partido de mañana. Cada encuentro previo a un estreno mundialista, por el rival y la exigencia, representa un desafío.

«Hoy me preocupa el partido de mañana. Quieras o no, lo vamos a jugar con los chicos que están en el Mundial. Y viendo lo que está pasando, obviamente que me preocupa. Sin el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Hemos tenido bastante mala suerte con los chicos que se lesionaron. Ojalá todos terminen bien mañana», cerró.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni en conferencia🎙️: "Nosotros tenemos la cabeza en nuestro partido, por más ansiedad que haya y más allá de que otras selecciones juegan antes". pic.twitter.com/wJdB6WkiaC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 8, 2026

«Yo decido cómo juega el equipo»

Luego de aclarar, en alusión a una publicación del diario Marca, que Messi no le arma el equipo, Scaloni recalcó el rol que el astro tendrá en su sexto mundial.

«Su rol es importantísimo y el que tiene siempre. No solo en cancha, donde está transmite lo mejor a todos los que lo rodeamos. Todo el mundo está esperando que juegue, pero no depende de mí, aunque obviamente es lo que quiero. Ojalá esté bien y pueda tener el rol de siempre«, explicó.

«En los años que llevo acá, Leo nunca hizo ningún comentario sobre jugadores o lo que sea. Yo decido cómo juega el equipo», dejó en claro.