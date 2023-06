Scaloni sobre Messi en el Inter de Miami y la chance del Mundial 2026: «No vende humo y no miente»

En una conferencia de prensa previa al partido amistoso de la Selección Argentina contra Australia, Lionel Scaloni abordó diversos temas, entre ellos el futuro de Lionel Messi y la formación inicial para el próximo encuentro contra Australia. El entrenador argentino generó gran expectativa al referirse a las declaraciones recientes de Messi, en las que parecía dar a entender que el capitán no participaría en el Mundial 2026 con la Albiceleste.

Scaloni inició la conferencia revalidando su confianza en el talento y liderazgo del equipo, con Messi a la cabeza. Aunque la especulación y preocupación, mantuvo expectantes a los fanáticos tras las declaraciones que dejaron en duda la presencia del astro en el próximo mundial.

¡SCALONI HABLÓ SOBRE LA LLEGADA DE MESSI AL INTER MIAMI!



Además, el entrenador se refirió a las declaraciones de Leo sobre el Mundial 2026, en el que no se ve compitiendo. pic.twitter.com/OzcoCxCV8L — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 14, 2023

«Es un partido interesante para jugar, con un muy buen rival. Tenemos ganas de jugar el partido y dar una buena imagen«, aclaró el entrenador.

Respecto al recambio generacional, Scaloni aseguró que la selección cuenta con una base para seguir por muchos años. «Son jugadores de nivel, que hacen la diferencia en sus clubes», dijo. Sin embargo, no descartó que se pueda modificar según el rendimiento que vayan generando.

Los periodistas aprovecharon la oportunidad para indagar más sobre la continuidad de Messi en Miami y sobre su futuro en la selección para el próximo mundial. Concretamente, consultaron a Scaloni había tenido alguna conversación personal con Messi al respecto. El entrenador argentino se mostró cauteloso y evitó dar detalles.

«Las declaraciones de Messi son de una persona que no vende humo y no miente. No sabe que va a pasar. Falta mucho tiempo. Iremos viendo cómo se siente. Él sabrá jugar al fútbol ahora o en diez años«, aseguró el DT.

Scaloni confirmó el equipo con una incógnita: quién está en duda para el partido amistoso contra Australia

Scaloni confirmó en conferencia de prensa que la idea es que Lionel Messi juegue «todo el partido» contra Australia. Además, aunque no definió el equipo jugador por jugador, dejó claro que van a participar la mayoría de los fubolistas que disputaron la final del Mundial de Qatar.

«Julián llegó hoy y tendré que ver como está, veremos si sale desde el inicio o entra durante el partido. El equipo más o menos será el que terminó jugando el Mundial», dijo el DT y plantó la duda respecto al 11 inicial vs Australia.

Entonces, el posible equipo iría con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez, Nicolás González o Gio Simeone como opción en la delantera.

El partido contra Australia adquiere una importancia particular, ya que ambos equipos se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022. Argentina tuvo un desempeño deseado en el certamen, consagrándose campeona del mundo, mientras que Australia mostró un juego sólido y competitivo. Este amistoso brindará la oportunidad de ver cómo ha evolucionado cada selección postmundial.

Otras perlas de la conferencia de Scaloni: futuro de Armani, recibimiento en China y posibilidad de selección local

Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa sobre la convocatoria a los amistosos en China con el equipo y se refirió puntualmente a la situación de Franco Armani, arquero criticado por los hinchas en las últimas semanas por su rendimiento.

Lejos de sumarse a las críticas, explicó que «lo de Franco ya lo retieré y quedó claro. Es evidente, ustedes mismos saben que lo es llegar hasta acá, yo recién me estoy recuperando», dijo el DT respecto al desgaste del vuelo.

«Ya teníamos experiencia en otros viajes, sabemos bien lo que es el cambio de horario. Consideramos que no valía la pena, pero es un jugador que lo apreciamos, está en consideración, está en la Selección«, aseguró y terminó con las especulaciones.

Scaloni habló sobre el furor de China por la llegada de la Selección Argentina. «El recibimiento y el cariño del país es muy bueno, te llena de satisfacción que un país tan grande como China aliente a la Selección Argentina. Pasamos días muy lindos, menos el primero que tuvimos que cancelar porque no pudimos salir a entrenar. Pero si es por el cariño de la gente bienvenido sea«.

Además, sobre el armado de la Selección en el futuro, el entrenador no descartó citar futbolistas del medio local: «Del fútbol argentino no tenemos dudas de que si tenemos que convocar a jugadores que estén al nivel y puedan aportar cosas, lo haremos. Pensamos siempre en el bien del equipo. Si no hay jugadores del medio local es porque consideramos que los otros están mejor, no que no hay material, porque el fútbol argentino tiene buenos jugadores que en algún momento pueden estar».

Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de conformar un seleccionado con futbolistas de la liga local, el director técnico fue tajante y descartó la idea. «No hay chances», dijo.

«Los tiempos han cambiado. Antes era posible tener una selección local. Ahora, si se complica que nos presten jugadores para la sub 20, es muy difícil hacer una selección así«, agregó y completó diciendo que los calendarios apretados, no permiten que una selección pueda practicar «ni tres días seguidos».

También le consultaron si desde el cuerpo técnico, estaban pensando en realizar un recambio en la Selección Argentina. «Recambio generacional no, convocamos a los que creemos que están bien ahora y tenemos una base para seguir por mucho tiempo con estos jugadores. Los de más edad, si están bien, van a seguir viniendo. Son jugadores de nivel, marcan diferencia en sus clubes y consideramos que nos pueden aportar«, aclaró.

Para concluir, Scaloni reafirmó que las decisiones siempre las realizarán pensando en el bien del equipo. «Si vemos que hay jugadores de otro nivel y que pueden estar y modificar algo en nuestro funcionamiento estamos dispuestos a llamarlos. La idea es seguir convocando a los mejores», sentenció.

Con la noticia de las declaraciones de Messi y la incertidumbre sobre su futuro, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni se convirtió en un evento de gran relevancia para los fanáticos y medios deportivos.

La posible despedida del jugador más emblemático del fútbol argentino generó especulaciones y emociones encontradas, mientras se espera que la selección continúe su camino en la consolidación de un equipo competitivo.

¿Será este el comienzo de una nueva etapa para el fútbol argentino, o veremos a Messi defendiendo los colores albicelestes en el Mundial 2026? Solo quedará a esperar. Las decisiones del astro serán claves en el desenlace de esta incógnita que tiene en vilo a toda Argentina.