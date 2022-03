Scaloni, sobre Messi y Di María: «Queda un Mundial, hay que disfrutarlos»

Consumada la victoria sobre Venezuela (3-0) en una Bombonera montada en júbilo, los dos máximos referentes de la Selección de Lionel Scaloni, el capitán Lionel Messi y Ángel Di María, dejaron mensajes inquietantes sobre su futuro en el equipo nacional después el Mundial de Qatar 2022.

Las alarmas sonaron en el corazón del hincha argentino al ver que dos de sus ídolos podrían haberse despedido de nuestras canchas el pasado viernes en La Bombonera.

«¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén», afirmó Lionel Scaloni en conferencia de prensa desde el predio de la AFA.

«Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro», manifestó el entrenador de la Selección Argentina.

Sobre el posteo del Fideo Di María en Instagram, donde aseguró que el viernes pasado había jugado su último partido en el país con la casaca albiceleste, Scaloni aseguró que no vio el posteo.

«Entiendo que será sobre este año. Hablé hace tiempo con él, si estos jugadores quieren dejar la selección, que sea el entrenador de turno y no ellos. Claro que hay una cuestión de edad, muchos partidos y viajes encima, pero la decisión siempre tiene que ser del entrenador, y él es consciente, espero que lo haya dicho sobre este año».

#SelecciónMayor 🎙️ @lioscaloni: «Si efectivamente fue su último partido en Argentina, realmente fue soñado. Di María hizo un gol, dio una asistencia y se llevó el reconocimiento de todo el estadio». — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 27, 2022

Scaloni también aseguró que el cuerpo técnico «no mira el documento del jugador» para convocarlos, a propósito de la inclusión de varios juveniles para la última doble jornada de Eliminatorias.

«Si pensamos que tiene el nivel para jugar lo hará con 17, 18 o 35 años. El objetivo es que esos juveniles se pongan la camiseta de la mayor. En el futuro, cuando no estemos, que siga nutriendo de esos jugadores», indicó.

«A nivel número estamos justos para el partido con Ecuador. Si hay algún problema, acudiremos a ellos. Hasta que no sepa cómo están los demás, no sé qué cambios puede haber», señaló Scaloni.

Argentina formaría ante Ecuador este martes a las 20:30 con Franco Armani o Juan Musso; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios o Manuel Lanzini; Lionel Messi, Ángel Di María y Joaquín Correa