Se mantiene la lucha en la cima del Apertura de Río Colorado

El puntero Buena Parada y el escolta Juventud Agraria ganaron sus respectivos compromisos y la próxima fecha, cuando se enfrenten entre sí, será clave para conocer al próximo campeón del torneo Apertura 2022, Copa Aniversario Río Colorado.



Buena Parada, con paciencia y experiencia, pudo resolver un complicado planteo que le había planteado al comienzo Villa Mitre, al que le terminó goleando por 4 a 1.

Tomas Storn en dos ocasiones, Leandro Ilarregui y Guillermo Carra marcaron para el local, mientras que Felipe Campo descontó para el mitrense.



(Foto/Jorge Tanos)

Juventud Agraria en suelo conesino hizo lo propio frente a Villa Arana, donde terminó ganando 3 a 0 con goles de los artilleros Yoan Maldonado -por dos- y Octavio Bilbao.



En zona de chacras, Defensores de la Colonia le ganó 2 a 1 a La Adela. Juan Pablo Maldonado, Martín Olmos marcaron para el Colono y Julián Funes para el pampeano.

El clásico entre Atlético e Independiente, que se debía jugar este fin de semana, fue postergado hasta el cierre del campeonato.



Tabla de posiciones: Buena Parada 31, Juventud Agraria 30, Atlético 22, Independiente 20, Villa Arana 19, Barrio Unión 18, Defensores 14, La Adela 13, Villa Mitre 0.



La próxima fecha: Juventud Agraria vs Buena Parada, Independiente vs Villa Arana, Barrio Unión vs Atlético, Villa Mitre vs Defensores. Libre Adela.