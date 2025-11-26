Se viene el Desafío Ruta 23: la carrera que une Bariloche con Las Grutas

El Desafío Ruta 23 de ciclismo será del 3 al 6 de diciembre.

La sexta edición del Desafío Ruta 23 de ciclismo se correrá del 3 al 6 de diciembre entre Bariloche y Las Grutas en una travesía de 4 etapas con un total de 650 kilómetros.

El desafío de unir casi todo el país a lo ancho, desde la cordillera hasta el mar, es el gran atractivo de la prueba que está organizada por Daniela de la Fuente y Hernán Sportiuk.

Son 4 etapas, 3 noches de descanso y 12 Puntos de abastecimiento que acompañan el viaje por Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mexía y Valcheta, hasta llegar al mar en San Antonio Oeste y Las Grutas.

La primera etapa será el 3 de diciembre desde Bariloche hasta Jacobacci (205 km). La segunda se disputará el 04/12 con inicio en Jacobacci y llegada en Sierra Colorada (185km). La tercera, el 05/12, largará en Sierra Colorada y se completará en Valcheta (145km). La última será el 06/12 desde Valcheta hasta Las Grutas (107 km).

La modalidad genera que los competidores puedan generar una camaradería especial y, a su vez, puedan conocer distintos puntos de Río Negro en una ruta clave para el norte patagónico.

Categorías

La prueba cuenta con categorías exclusivas para Mountain Bike y Ruta. Los premios en efectivo estarán disponibles para las modalidades que tengan un mínimo de 10 corredores tanto para damas como caballeros. La modalidad Gravel, participará exclusivamente de las generales.

En Caballeros, las categorías son: 18 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 54 años, 55 a 59 años, 60 a 64 años, 65 A 69 años, 70 y más años.

En Damas, las categorías son: 18 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 54 años, 55 a 59 años, 60 y más años.