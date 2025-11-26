El Gran Fondo 7 Lagos será clasificatorio al Mundial de Ciclismo de Francia

Después de su convocante 14° edición, se confirmó que el Gran Fondo 7 Lagos de 2026 será clasificatorio al Mundial de Ciclismo de Francia 2027.

La Unión Ciclística Internacional (UCI) anunció la incorporación de la competencia neuquina al calendario internacional. Los primeros puestos de la edición del año que viene tendrán su plaza mundialista.

El Gran Fondo 7 Lagos une Villa La Angostura con San Martín de Los Andes por la Ruta 40 y ya se afianzó como una de las pruebas más importantes a nivel nacional.

Con esta noticia, se espera que la 15° edición en 2026 sea aún más multitudinaria con muchos participantes internacionales y un nivel más exigente.

Además de la carrera principal de 110 kilómetros, el evento tuvo su versión «kids», en una prueba recreativa para los más chicos.

Los ganadores del Gran Fondo 7 Lagos

Elite Masculino

Lucas Gaday – 02:34:04

Tomás Conte – 02:35:11

Enrique Estévez – 02:35:11

Elite Femenino

Sofía Martelli – 02:53:24

Marina Fernández – 02:57:09

Pamela De la Iglesia – 03:00:38