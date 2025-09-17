Se volvió a postergar el festejo por el aniversario del Ruca Che: qué dice el comunicado

El Ruca Che ya tuvo actividad pero no pudo realizar su festejo de aniversario. (Foto: Matías Subat)

El festejo por el 30° aniversario del estadio Ruca Che, programado para el próximo sábado, se volvió a postergar por el pronóstico de lluvia en Neuquén.

Inicialmente, la fiesta se iba a realizar el sábado 30 de agosto pero se debió suspender por el mismo motivo. Se pasó para el sábado 20/09 y otra vez la lluvia obligó a cancelar la actividad.

«La lluvia vuelve a privarnos de la presentación oficial de la remodelación integral de nuestro hermoso Ruca Che. Elegimos concentrarnos en lo positivo porque las mejoras ya son una realidad. El estadio está abierto a la comunidad neuquina y funciona a full de lunes a lunes», informaron desde la organización.

Además, aseguraron que «se vienen un montón de actividades y sorpresas en ‘La casa de la gente'», que serán anunciadas en las redes sociales.

«Es un evento muy grande con muchas actividades afuera, va a quedar para otra oportunidad», lamentó Federico Bolan, vicepresidente de Ecydense (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado)

El renovado Ruca Che ya tuvo su primer gran evento deportivo el último domingo con el clásico que le ganó Independiente a Pacífico por el PreFederal de básquet.