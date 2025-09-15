PreFederal de básquet: David Oviedo, los 45 puntos y la inolvidable noche en Ruca Che

“Salió el partido que salió por el marco que había. Obviamente que uno está ahí y quiere que las cosas le vayan bien, pero brillar entre tanta gente y ganar es un montón. No sé si uno se imagina eso. La verdad que fue lindo porque es un lugar con mucha mística”. El dueño de esta sentencia es David Oviedo, el que ganó el clásico fue Independiente y el lugar, el Ruca Che.

Luego de su memorable noche, con 45 puntos en la planilla y una victoria en doble suplementario en el clásico ante Pacífico, el base contó parte de lo que vivió en el partido por la segunda fecha del PreFederal, que tuvo más de 2.500 personas y marcó el regreso del básquet profesional al gigante del barrio San Lorenzo.

¿Llevabas la cuenta de los puntos?, fue la consulta en Ya es tiempo, de Río Negro Radio. “Tiraba hasta el bidón de agua, ya me sentía mal porque estaba tirando mucho, pero no me puse a pensar en eso, en realidad no podía. Fue una noche muy linda”, respondió.

Ahi viene David. El base jugó un partido tremendo. (Matías Subat)

Oviedo y su primera vez en el Ruca Che

Aunque lleva más de 20 años como basquebolista profesional, David nunca había jugado partidos de nivel nacional en el Ruca Che. “Lo pude disfrutar cuando todavía estaba el Loco Ibáñez con algunos encuentros de minibasquet. En el paso por Comodoro (jugó Liga Nacional para Gimnasia) me sumé en esa gira, pero no pude jugar. Es increíble, ni en el mejor sueño lo imaginamos. Creo que le pasó a todos. Sabíamos que iba a haber un buen marco, pero la realidad es que nos sorprendió”, afirmó.

Se vienen 2 de los 45 puntos en la increíble planilla de David. (Matías Subat)

Y siguió: “Son muy pocos los clubes de liga que tienen la posibilidad de jugar en un estadio así. Entramos y se veía gigante por todos lados. Está difícil meterla acá, pensamos. Después, en la entrada del calor, nos dijeron que esperemos un poco porque había gente afuera. Pensamos que nos estaban jodiendo, que pasaba otra cosa y creo que toda esa energía se sintió”.

Cuarto por cuarto 45 Fueron los puntos de Oviedo ante Pacífico: fueron 12, 3, 13 y 7 en los cuatro cuartos, 5 y 5 en los dos tiempos suplementarios. El partido terminó 95-94

Hombre de clásicos

La noche también fue especial para Oviedo porque todas sus formativas, hasta 2002, las hizo en Pacífico. Volvió varias veces y hace algunos años tuvo una actuación colosal ante el Rojo, en La Caldera. “Ese día estuvo impresionante y también nos tocó ganar, así que ya tengo las dos versiones”, dijo, entre risas.

Luego de ser campeón en Centro Español, David llegó a Independiente y rápido se transformó en una pieza clave. Esta es su segunda temporada y se imagina “un torneo marcado por la paridad. Hay equipos que han gastado un poco más y en nuestro caso apostamos por un equipo más joven, con muchos chicos de la cantera. Son jugadores que están identificados con el club y eso nos va a dar un plus”, cerró.