Segunda jornada con debuts de 6 argentinos en el Argentina Open: partidos y horarios del martes

El Argentina Open ya se vive a pleno en el Lawn Tenis de Buenos Aires. El torneo de categoría 250 comenzó este lunes con cuatro partidos. Hoy se disputarán 7 partidos, donde los argentinos serán los grandes protagonistas.

En el primer turno, desde las 13, el Court Guillermo Vilas recibirá el duelo entre Juan Manuel Cerúndolo (80°) y el alemán Daniel Altmaier (51°), preclasificado número 5 del torneo. Luego, alrededor de las 14:30, se enfrentarán Facundo Díaz Acosta (285°), campeón en 2024 y que recibió una invitación para esta edición, y el chileno Alejandro Tabilo (71°).

Al término, jugará Federico Coria (322°) ante Matteo Berrettini (58°). El hermano menor del Mago entró al cuadro principal ante la ausencia de Gael Monfils y tendrá un duro duelo contra el italiano, uno de los grandes candidatos al título.

El italiano Berrettini es gran candidato al título.

La actividad en la cancha central terminará con el duelo de argentinos, que se llevará todas las miradas: Camilo Ugo Carabelli (47°) vs. Francisco Comesaña (63°). El partido empezará no antes de las 20.

El segundo estadio también tendrá acción este martes: desde las 13, se enfrentarán el chileno Tomás Barrios Vera (114°) y el brasileño Thiago Seyboth Wild (197°), que ingresó al cuadro principal por la baja de Cristian Garín.

Luego, saltarán a la cancha Román Burruchaga (104°) ante Laslo Djere (91°). El hijo de la gloria de la Selección Argentina fue finalista en el Challenger de Rosario y víctima de graves amenazas en ese certamen. Por último, a partir de las 17, el peruano Ignacio Buse (96°) chocará contra el italiano Francisco Passaro (159°), proveniente de la Qualy.

La primera ronda terminará este miércoles, con el duelo entre el argentino Mariano Navone y el estadounidense Emilio Nava. Los octavos de final comenzarán este miércoles. Allí, debutarán los cuatro mejores preclasificados: Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi, Joao Fonseca y Sebastián Báez.

Triunfo de Etcheverry y caída de Midon

El Argentina Open inició con el gran triunfo de Tomás Etcheverry sobre el italiano Andrea Pellegrino. El platense, 7° preclasificado del torneo, debutó con victoria por 6-3 y 6-4 y avanzó a los octavos de final. En la próxima ronda, se verá las caras con el ganador de Burruchaga vs Djere.

Por otro lado, el correntino Lautaro Midón debuto con derrota en su primera experiencia en un cuadro principal de un torneo profesional. Fue caída 6-4 y 6-1 ante el español Pedro Martínez.