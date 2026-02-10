Cumbre en Boca: Riquelme pidió explicaciones y Úbeda quedó contra las cuerdas

Riquelme y su lógica preocupación por el rendimiento de Boca. Convocó a una reunión y hubo tirón de orejas para varios. (Archivo FBaires)

La pobre imagen que mostró Boca en la caída ante Vélez fue muy cuestionada por el hincha y uno de los apuntados fue el entrenador Claudio Úbeda. En la dirigencia tomaron nota y Juan Román Riquelme puso manos a la obra: convocó a una reunión y les pidió explicaciones a los integrantes del cuerpo técnico y a los referentes del plantel.

Luego del entrenamiento vespertino, que no estaba en los planes, el presidente se plantó ante Sifón, Leandro Paredes, Agustín Marchesín y Miguel Merentiel, entre otros. Román mostró preocupación y si bien es cierto que no se conocieron mayores detalles, el DT habría quedado muy debilitado de cara al futuro.

Esta práctica no es nueva en Boca. Cada vez que el equipo atraviesa una mala racha o deja una imagen preocupante, Riquelme se reúne con el cuerpo técnico de turno y con el plantel para expresarles su opinión y constatar los ánimos de cada uno. El último encuentro de este estilo se produjo a mediados del año pasado, cuando el Xeneize alcanzó la racha más larga de su historia sin ganar. Eran épocas de Miguel Russo y la tormenta pasó, pero está claro que Úbeda no tiene el mismo cartel y cada partido es una final.

En sintonía con el presidente, el DT manifestó su descontento con lo hecho por su equipo en la conferencia de prensa posterior a la derrota. «Lógico que esté preocupado porque Boca tiene salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados», sentenció.

¿Riquelme bajó línea para el entrenamiento del lunes?

Antes de la cumbre Xeneize, el plantel entrenó y era algo que no estaba planificado. Luego de la derrota contra el Fortín, Úbeda convocó a los jugadores para el lunes en Boca Predio y esta medida sorprendió. Alguno especulan con el que Riquelme tuvo que ver con esta determinación y la repentina cumbre colabora con esa teoría.

Boca tendrá sus próximos dos partidos en La Bombonera, ante Platense y Racing, y luego vendrá el debut en Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy. Serán tres partidos determinantes, especialmente para Úbeda, el más debilitado luego de la sorpresiva reunión convocada por el presidente.