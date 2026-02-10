Martín Palermo reveló cuándo se quebró su relación con Riquelme y explicó los motivos

Aunque Martín Palermo y Juan Román Riquelme se entendieran a la perfección en la cancha, la relación entre las dos glorias de Boca no terminó de la mejor manera. Así lo han hecho saber los propios ídolos del Xeneize, que juntos llevaron la azul y oro a lo más alto del mundo.

El Titán dialogó con Juan Pablo Varsky para Clank! y reveló cuándo fue el quiebre de la relación con Román: «No sé qué episodio pudo haber cambiado, pero sí después del 2008 cambió la relación. Ya no era el vínculo que teníamos de antes, antes éramos muy cercanos«, sentenció. Además, mencionó que hubo relación en los primeros años y destacó la cercanía que tenía cuando viajaron a Japón para enfrentar y vencer al Real Madrid para quedarse con la Copa Intercontinental.

El abrazo entre los ídolos en el partido frente a Real Madrid.

Luego, contó que le alquiló una casa en Europa: «Después que yo me fui, él vivió un año en Villarreal, en una casa que yo tenía«. Cabe recordar que el Loco fue transferido al Submarino Amarillo en 2001 y Riquelme llegó al Villareal en 2003.

Además, enfatizó que ninguno de los dos intentó recomponer la relación: «No hubo eso, ninguno buscaba complicidad de nada, de qué había pasado«. También enfatizó que no le servía al equipo de Carlos Bianchi, pero que dentro del terreno de juego las diferencias quedaban aparte: «Eso nos afectaba en el grupo, en el día a día. Pero adentro de la cancha íbamos a muerte y priorizábamos Boca«.

El fallido saludo de Palermo a Riquelme en el gol histórico del Titán ante Arsenal en 2010.

Palermo habló sobre el presente de Boca y la presidencia de Riquelme

En la entrevista, Palermo habló sobre el momento deportivo y dirigencial de Boca: «El contexto institucional en Boca está enrarecido«, apuntó. Pero no quiso dar una opinión: «Siento que si no vivís el día a día del Mundo Boca, no tenés derecho a opinar porque es un mundo aparte«.

Para terminar, remarcó que el contexto le resulta extraño pero prefirió no hablar desde afuera: «Es una situación rara. Pero nunca voy a hablar o decir algo de su gestión o forma o maneras, nunca lo hice de cómo era como jugador o persona, hoy menos lo haré desde afuera«.