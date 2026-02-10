Colapinto vuelve a probar el nuevo Alpine en los test de la Fórmula 1

Franco Colapinto será parte de los test de la Fórmula 1 en Bahréin donde volverá a probar el nuevo Alpine de cara a la temporada 2026 que comienza en un mes.

El Circuito Internacional de Bahréin, donde se correrá la cuarta fecha del campeonato en abril, cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,412 kilómetros.

La actividad empezará este miércoles a las 4 de la mañana hora Argentina y durará cuatro horas. Descansarán un rato y de 9 a 13 volverán a la pista.

Los tests de pretemporada en Bahréin continuarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios. El jueves estará solo Pierre Gasly y el viernes Colapinto. En el primer día, participarán ambos.

Estas serán las segundas pruebas de pretemporada para los pilotos de Fórmula 1, ya que hace pocas semanas tuvieron la posibilidad de girar en el Circuito de Montmeló en Barcelona, donde Colapinto tuvo una muy buena actuación e incluso llegó a dar una gran cantidad de vueltas para ganar confianza con su Alpine A526.

Los de este fin de semana no serán los últimos tests de pretemporada, ya que entre el 18 y el 20 de febrero habrá actividad también en el Circuito Internacional de Bahréin.

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne.

El último ganador en este circuito fue el británico Lando Norris, de McLaren, que el año pasado consiguió su primer título en una apasionante temporada que se definió en la última carrera, en Abu Dhabi.

Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el flojo 2025 que tuvo, en el que fue uno de los dos pilotos (junto al australiano Jack Doohan) que no pudo sumar puntos.