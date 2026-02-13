Selección Argentina: «Di María va a estar en el próximo Mundial, lo van a convencer»

Ángel Di María decidió retirarse de la Selección Argentina tras conquistar la Copa América 2024 y desde entonces se mostró indeclinable en su determinación.

Sin embargo, una leyenda de Argentina contó que distintos miembros de la Scaloneta buscan convencerlo para que se vuelva a calzar la celeste y blanca y se animó a pronosticar que jugará el Mundial 2026.

«Lo veo bien a Di María. Comparándolo con Messi, está en un fútbol competitivo como el argentino en el que no te regalan nada, no te dan espacios, son todas divididas y él anda bien. Está con velocidad, con chispa, está con gol», lo elogió el Pato Fillol en sus redes sociales.

El histórico arquero y campeón del mundo en 1978 reveló que se estaría llevando adelante un movimiento interno para hacerlo cambiar de parecer al actual jugador de Rosario Central.

«Me enteré que el cuerpo técnico y algunos jugadores están tirándole onda para que vuelva a la Selección. Yo por lo que veo, hoy está para jugar, sin ningún tipo de duda», contó el Pato.

Fillol: «El cuerpo técnico y algunos jugadores están tirándole onda para que Di María vuelva».



Fillol destacó la felicidad del zurdo desde su retorno al Canalla y auguró un final de película: «Di María está contento, espléndido, vino a terminar su carrera en el país, yo creo que va a estar. Es un presentimiento. Yo creo que lo van a convencer para jugar la próxima Copa del Mundo».