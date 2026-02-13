Etcheverry y Cerúndolo se metieron en las semifinales del Abierto de Argentina
El platense superó al chileno Alejandro Tabilo y se metió entre los cuatro mejores del torneo. También avanzó el máximo favorito Francisco Cerúndolo tras vencer al checo Kopriva en dos parciales.
Una buena jornada tuvieron los argentinos en el Argentina Open. En el primer turno el platense Tomás Etcheverry logró una remontada decisiva ante el chileno Alejandro Tabilo y se clasificó por primera vez a las semifinales del Argentina Open.
Los triunfos de Fran Cerúndolo y Tomy Etcheverry en cuartos de final del Argentina Open
En el Estadio Guillermo Vilas, el platense, 54° del ranking mundial, se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas y quedó virtualmente de regreso en el Top 50.
Francisco Cerúndolo se metió por tercera vez en semifinales del Argentina Open.
En tanto, Francisco Cerúndolo, máximo favorito del certamen, superó en cuartos de final al checo Vit Kopriva por 6-4 y 6-3 en el estadio Guillermo Vilas y también avanzó a las semifinales.
El inicio fue adverso para Etcheverry, ya que Tabilo, 71° del ranking, dominó el primer set con dos quiebres y sin conceder oportunidades, por lo que cerró 6-1 en 36 minutos. Sin embargo, el argentino reaccionó en el segundo parcial: tomó ventaja rápida, volvió a quebrar tras el descuento del chileno y selló el 6-3 con mayor solidez.
En el set decisivo, ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, y allí, Etcheverry elevó la intensidad, consiguió el único break con un passing clave y luego mantuvo su saque para cerrar el 6-4.
Esta será su octava semifinal en torneos ATP, todas en polvo de ladrillo, y la primera desde Hamburgo 2025.
