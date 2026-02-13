Cuarteto de Liga Nacional en el Ruca Che: Independiente y Biguá reciben a Ferro y El Talar

Independiente y Biguá ajustan los últimos detalles para vivir un gran fin de semana en la Liga Nacional Femenina de básquet. Recibirán a dos de los equipos más competitivos del torneo, Ferro -actual campeón- y El Talar, con una doble jornada el sábado 14 y otra el domingo 15 de febrero. Los cuatro partidos se disputarán en el estadio Ruca Che.

Rojas y Verdes mejoraron sus números en relación a la primera competencia, pero especialmente se acomodaron al torneo ante los equipos top y para esta parte, el objetivo pasa por ser más fuerte de local. Es cierto que vienen dos rivales muy completos, pero las neuquinas ya demostraron que están a la altura.

El sábado a las 19 se verán las caras Biguá vs. Ferro; mientras que a las 21:30 será el turno para Independiente vs. El Talar. El domingo, la acción arrancará a las 16, con las Rojas vs. Ferro y en el segundo turno, a las 19, irán las Verdes vs. El Talar.

Recambios que funcionaron

Las dos plantillas neuquinas fueron modificadas durante el receso y en el caso de las Rojas sobresalió la llegada de Martina Torres, quien rápidamente se transformó en uno de los puntos más altos del equipo. Laila Raviolo, convocada a la preselección Argentina, es la estelar en el equipo de Marcelo Remolina, que viene de dos derrotas en su gira por Buenos Aires y buscará recuperarse ante su gente.

Martina Torres, clave Biguá. Agustina Hernando, canterana de Biguá. (Matías Subat)

En el caso de Biguá, el recambio que más rindió fue Javiera Campos, quien arma un gran trío con las Agustinas, García y Jourdheuil, dos de las mejores jugadoras de la competencia. Las dirigidas por Rubén Jaime volverán a la acción luego de 10 días, cuando se quedaron con el duelo de neuquinas ante las Rojas por 79-74.

Martina Gutiérrez es una pieza clave en el perímetro de Biguá. (Archivo Matías Subat)

En el equipo de Caballito predomina el apellido Fernández, porque Julia y Florencia son dos de sus fichas más importantes y en el banco está Gabriel Fernández, uno de los doce que saben cuánto pesa la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas.

El Talar, por su parte, tiene un equipazo, con la goleadora Luciana Delabarba como líder, pero mucho gol en Angelina Giacone, Agustina Marín y la venezolana Aguehil Fajardo.