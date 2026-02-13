River no pega una: se confirmó la grave lesión de Juan Portillo

Juan Portillo sufrió la rotura del ligamento de la rodilla derecha y será baja en River durante los próximos siete u ocho meses.

El ex volante de Talleres tuvo una noche para el olvido en La Paternal: ingresó a los 75 minutos en lugar de un contracturado Aníbal Moreno y se lesionó gravemente a los pocos minutos después de disputar de manera imprudente un balón con Federico Fattori.

Luego de intentar controlar el balón, Portillo dio un saltito evitable, antes de doblarse la rodilla derecha y quedar tendido en el campo de juego.

Minutos después, fue retirado en el carrito con signos de dolor, resignación y llanto. River terminó jugando con diez hombres porque ya había agotado las variantes.

Este viernes se confirmó la gravedad de su lesión, que lo mantendrá alejado de las canchas hasta los últimos meses de este 2026.

De esta manera, a River se le abrió un cupo para poder incorporar un futbolista debido a la larga recuperación que deberá afrontar el volante central de 25 años.