Seven de Hong Kong: Gastón Revol superó los 1000 puntos con la camiseta de Los Pumas

A pesar del sabor amargo de Los Pumas por el rendimiento del equipo en el Seven de Hong Kong, Gastón Revol hizo historia tras superar los 1000 puntos con la camiseta argentina.

Luego de golear por 42-0 a Samoa, Los Pumas 7’s finalizaron su participación en la sexta etapa del Circuito Mundial y terminaron en el noveno puesto.

Con la conversión del último try en el Seven de Hong Kong, Gastón Revol superó los 1000 puntos en el Circuito Mundial y marcó un nuevo hito en su gran carrera con la camiseta de los Pumas 7s.

An iconic moment from an iconic man 🩵



The kick to take Gastón Revol past 1000 #HSBCSVNS points #HSBCSVNSHKG pic.twitter.com/A3C4GkEUzd — HSBC SVNS (@SVNSSeries) April 7, 2024

El cordobés que alcanzó 1001 unidades destacó: «Estoy realmente feliz, pero los mil puntos no me importan tanto. Me importan, pero no es lo principal acá. Estoy feliz de estar acá. Estoy feliz de estar en este estadio. Han pasado muchos años, muchas cosas. Esta es la última vez. Para mí y para todos, pero puedo sentirlo».

Además el jugador de 37 años se mostró emocionado y al ser consultado por un abrazo con Santiago Gómez Cora, dijo: «Creo que hay algunas cosas que son difíciles de explicar. Es solo un sentimiento. Ambos sabemos lo que este estadio significa para el circuito, para la historia de este deporte. Eso es todo. Creo que es solo ese sentimiento y nada más».

Cuándo vuelven a jugar Los Pumas 7’s

El siguiente compromiso del seleccionado argentino tendrá lugar en Singapur, entre el 3 y 5 de mayo. Será la séptima y última etapa de la temporada regular del Circuito Mundial antes de la Gran Final en Madrid, en la que Argentina ya tiene su boleto asegurado.

En el torneo de Hong Kong, Los Pumas 7’s cayeron en fase de grupos ante Estados Unidos y Nueva Zelanda, y aunque después le ganaron a Gran Bretaña, no les alcanzó para seguir en la pelea por el título.

De esta manera, accedieron a semifinales por el 9° puesto, donde superaron a Canadá, y más tarde golearon a Samoa. Pese a esta posición, los hombres de Gómez Cora siguen liderando la tabla general.