Sigue el ruido en la Liga Federal de básquet: el Rojo repatrió a Carneglia, se juega la novena y esperan por los aportes

La zona Sur de la Liga Federal de basquet se reforzó como nunca en la previa de la competencia, pero también metió un par de impactos al promediar la fase regular. Ahora, el que hizo ruido fue Independiente, que repatrió a Matías Carneglia, proveniente de Unión de Mar del Plata.

El interno ya estuvo en el club el año pasado y otra vez se vestirá de rojo. La semana pasada el impacto lo había dado Centro Español, con la incorporación de Franco Pennacchiotti, pivote que arribó desde Villa Mitre de Bahía Blanca. ¿Se vendrán más sorpresas?

Carneglia reemplaza a Juárez

Matías Carneglia reemplazará a Adrián Juárez en la plantilla y, sin dudas, Independiente armará un quinteto muy prometedor con David Oviedo, Carlos Paredes, Francisco González y Marcelo Piuma. El Rojo marcha segundo, con un registro de 7-2 y ahora es más candidato que nunca en la división Sur, donde manda Pérfora, con 8-1.

La novena fecha arranca el viernes y termina el domingo

El Rojo de Neuquén recibirá Pérfora en La Caldera de Perito Moreno y José Rosa. Será el viernes 11, a partir de las 21, en un duelo clave en la pelea de arriba de un torneo que, por los refuerzos, es el mejor de los últimos años. El sábado 12 a las 21 se verán las caras Del Progreso vs. Biguá; y el domingo 13 habrá doble función: a las 21, Pacífico vs. Atlético Regina; y a las 22, Deportivo Roca vs. Centro Español.

Los cinco clubes de Neuquén esperan por los aportes

Antes del arranque de la Liga Federal de Básquet hubo un compromiso del gobierno provincial de realizar un importante aporte económico para los cinco clubes de Neuquén (Independiente, Pacífico, Biguá, Pérfora y Centro Español) que participan de la competencia, como así también para la Federación de Básquet. Hasta el momento, no tienen novedades con esos pagos y en algunos casos hay preocupación porque la fase regular ya transita por la novena fecha.

“Después del TC”, fue la última respuesta del área de Deportes y por eso los dirigentes están expectantes. No se mencionaron los montos, pero el expediente está y en los clubes aguardan novedades para acomodar las finanzas, antes del arranque de los play offs, que serán en mayo.