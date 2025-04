Liga Federal de básquet: Biguá se quedó con un duelo vibrante ante Pacífico y es escolta

En un partido con interrogantes hasta el final, Biguá se llevó la mejor parte, festejó ante su gente y volvió a la segunda posición en el Sur de la Liga Federal de básquet. El equipo de la costa capitalina superó a Pacífico por 64-62, subió su registro a 7-2 y comparte la posición con Independiente, en un podio donde Pérfora (8-1) mira a todos desde arriba.

El cierre fue para el infarto y la historia se definió con un triple y un libre anotados por Nahuel Muñoz. Mauricio Pane tuvo la victoria para el Decano, pero falló en su intento de tres puntos y la alegría fue local en colmado Nido de la capital provincial. Francisco Torres fue el goleador del vencedor, con 16; mientras que Gustavo Maranguello aportó su clásico doble-doble en la visita, con 16 tantos y 16 rebotes.

Bautista Ott, clave en la zona interna de Bigua. (Oscar Livera)

Goleo muy bajo y cambios en la delantera

Biguá picó en punta y se quedó con el primer parcial por 20-16, pero nunca logró despegarse. Camino a vestuarios la diferencia se sostuvo en 4 (36-32), pero el Decano lo dio vuelta porque ganó el tercer parcial y pasó a ganar 51-49, antes de los 10 finales. Ahí, los pronósticos de cierre muy apretado aumentaron y se cumplieron.

El último cuarto fue palo por palo y un triple de Nahuel Muñoz, con 23 segundos por jugar, puso adelante a Biguá por 63-62. El Decano falló en su ofensiva, el interno fue a la línea y con un libre aseguró la victoria.

Maranguello fue el MVP de la noche, con 16 puntos y 16 rebotes. (Oscar Livera)

Posiciones y próxima

Cerrada la novena fecha, Pérfora manda con 17 puntos (8-1), Independiente y Biguá son escoltas con 16 (7-2), Pacífico suma 14 (5-4), Atlético Regina y Centro Español marchan con 12 (3-6), Roca tiene 11 (2-7) y cierra Del Progreso con 10 (1-8).

La próxima fecha comenzará el viernes 11 de abril con un partidazo, Independiente vs. Pérfora, a las 21 en La Caldera. El sábado 12 a las 21 se verán las caras Del Progreso vs. Biguá; y el domingo 13 habrá doble función: a las 21, Pacífico vs. Atlético Regina; y a las 22, Deportivo Roca vs. Centro Español.