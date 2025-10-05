Con el cipoleño Ciccioli y la cutralquense Zapata, Argentina hizo podio en el Mundial juvenil de pádel

El cipoleño Ciccioli llegó a la final del Mundial juvenil de pádel con el equipo argentino.

El seleccionado argentino cerró una gran participación en el Mundial juvenil de Pádel en Reus, España con un segundo puesto a nivel masculino y el tercero en el femenino.

Integraron los planteles el cipoleño de 14 años Juan Tomás Ciccioli y la cutralquense de 18, Luciana Zapata. Cada serie contaba con un partido Sub 14, uno Sub 16 y otro Sub 18.

Los equipos argentinos tuvieron al mando de las entrenadoras Cecilia Reiter y Virginia Mazzuchi. Ellas se encargaron de elegir las duplas en cada categoría y los jugadores fueron variando.

Ciccioli jugó cuatro partidos con una brillante actuación en la primera ronda ante Ecuador (6-0, 6-0) y en la semifinal con Francia (6-3, 6-1).

Tuvo una caída ante México (6-4, 3-6, 6-1) en lo que fue victoria de Argentina en la serie. En la final ante España, junto a Joaquín Medina, fue derrota 7-5 y 6-3. El equipo nacional ganó en el Sub 16 pero perdió en el Sub 18 y el local se consagró campeón.

Fue la primera experiencia mundialista para Ciccioli que, a los 13 años, es una de las grandes promesas del pádel argentino.

En el caso de Zapata, jugó un partido en la primera fase, con un contundente 6-0, 6-0 ante Japón. El equipo cayó en semifinales con Portugal y venció a Brasil en el partido por el tercer puesto.

Argentina fue subcampeona del mundo a nivel juvenil por séptima vez en la rama masculina. En 2013 logró su único campeonato. En el femenino, se subió al podio por tercera vez consecutiva luego de ser campeona en 2021 y subcampeona en 2023.