Conocé a la roquense de 10 años que salió subcampeona en su primer Nacional de Judo

La pasión y dedicación de su padre influyeron en Lucía Yoiris, quien desde los cuatro años que participa en los espacios de la disciplina y el 21 de mayo obtuvo el subcampeonato en su primer Nacional de Judo que se realizó en Formosa.

El Campeonato Nacional de Judo se desarrolló en el polideportivo Cincuentenario de la ciudad de Formosa del 18 a 21 de mayo con la presencia de 1200 deportistas de toda la Argentina.

Lucía Yoiris, con apenas 10 años participó por primera vez del campeonato y obtuvo el segundo puesto de la categoría infantil B-34 kg. La judoca viajó para representar a la provincia junto a siete integrantes de la disciplina del Club Del Progreso.

«Mi papá, me enseñó el deporte. A los cuatro años me llevó a una clase, me gustó y empecé a entender cómo era«, expresó Lucía en diálogo con diario RÍO NEGRO.

A pesar de su corta edad, la pequeña siempre supo que era un deporte que deseaba practicar. La influencia de su padre, Ariel Yoiris, quién es maestro 6to DAN, de sus compañeros y profesores ayudaron a que empezara a perfeccionarse e interiorizarse.

«Practico judo desde los siete años y soy Sensei hace 31 años. En casa hay libros de Judo por todos lados, ella de forma natural se volcó al deporte. Empezó como juego y después empezó a practicar de forma más real», contó Ariel Yoiris, padre de la pequeña.

Acorde a la exigencia para una niña de su edad, la judoca entrena tres veces por semana y en cada entrenamiento dedica al menos dos horas. Sin embargo, indicó que a veces se queda al entrenamiento de «los grandes» cuando se acerca un torneo importante, como lo fue el Nacional.

«Me preparé con mucha emoción y entrenando mucho sino no hubiera quedado segunda. Todo fue posible gracias a mis compañeros y profesores» Lucía Yoiris, subcampeona en el Nacional de Judo

El torneo

Este año, la Confederación Argentina de Judo designó a Formosa como sede del torneo Nacional que se realizó del 18 al 21 de mayo en el estadio Cincuentenario con la presencia de más de 1500 deportistas.

Para llegar a la final, Lucía luchó tres veces. En la primera ganó, en la segunda perdió y en la tercera ganó. «En la última pelea de mi peso podría haber quedado primera si una chica de Neuquén ganaba«, comentó e indicó que el primer lugar lo obtuvo una cordobeza.

A su vez, destacó que cuatro de sus compañeros que viajaron con ella obtuvieron medallas. «En ese momento tenés mucha responsabilidad. Un torneo nacional no puede hacerse en cualquier momento», sostuvo.

El acompañamiento de su sensei, Facundo Sandoval fue clave para que la niña pudiera competir sin le presión de salir primera en su primer Nacional. «Previo a la pelea me decía que esté tranquila y me daba indicaciones técnicas. Siempre me resaltó que ganar o perder no era importante», contó.

A su vez, su padre indicó que intentaron convencer a los competidores de que «hagan la experiencia, absorban dentro de lo posible y lo saludable las presiones». Además de Lucía, Maximiliano Parra, Morena Escoto, Santiago Lucero, Luca Albani se adjudicaron medallas en el Nacional.

Lograr un subcampeonato en torneo Nacional es un recuerdo que quedará para siempre en la vida de Lucía. La herencia de su padre, el compromiso, responsabilidad y pasión por el deporte hacen que cada vez se prepare para más desafíos. «Ahora me queda preparar para dos torneos y otro Nacional en octubre», concluyó.