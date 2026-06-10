Somalia recibió como un héroe al árbitro vetado por Estados Unidos para el Mundial

El árbitro somalí Omar Abdulkdir Artan saludando a las miles de personas que lo recibieron en el aeropuerto. (Foto: AFP)

Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí cuya entrada a Estados Unidos fue denegada cuando viajaba para participar en el Mundial 2026, regresó este miércoles a su país y fue recibido como un héroe.

La escena más impactante se produjo en Mogadiscio, donde miles de personas llenaron el estadio de la capital con banderas nacionales y carteles de apoyo, transformando el retorno del colegiado en un acto de reivindicación nacional.

WATCH: Omar Artan at the Mogadishu Stadium.



"Where he calls home." pic.twitter.com/wMzky7y5uZ — Dalsan TV (@DalsanTv) June 10, 2026

Antes de la celebración en el estadio, decenas de aficionados, periodistas y funcionarios lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Aden Adde. Vestido con un chándal negro de la FIFA, Artan recibió ramos de flores y una gran bandera somalí que terminó usando sobre los hombros mientras saludaba a la multitud.

El árbitro intentó bajar el tono de la controversia y aseguró que el episodio no afectará su carrera. «No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré», afirmó en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí. También prometió que en el próximo Mundial intentará llegar «mucho más lejos» y «hacer historia»

El caso adquirió una fuerte dimensión política en Somalia. El presidente Hassan Sheikh Mohamud recibió a Artan y le expresó el «apoyo absoluto» del Gobierno y del pueblo somalí por su trayectoria internacional. Además, los ministros de Defensa y de Juventud y Deportes destacaron que el árbitro «ha elevado el nombre del pueblo somalí» y respaldaron su continuidad en el arbitraje de elite.

La polémica se originó el 6 de junio, cuando las autoridades migratorias estadounidenses impidieron el ingreso de Artan tras aterrizar en Miami procedente de Estambul. Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que el colegiado fue considerado «inadmisible» por cuestiones detectadas durante la verificación de antecedentes. El Gobierno somalí calificó el incidente de «lamentable» y anunció gestiones diplomáticas para pedir explicaciones tanto a Washington como a la FIFA.

Artan había sido designado para convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido de la Copa del Mundo, un hito histórico para el fútbol de su país. Elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el colegiado vio frustrada esa posibilidad, pero su regreso mostró que en Somalia el episodio fue interpretado menos como un fracaso personal que como una causa de orgullo y solidaridad nacional.