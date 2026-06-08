Polémica en la previa del Mundial: Estados Unidos le negó el acceso al mejor árbitro de África

A pocos días del comienzo del Mundial de Fútbol, en Estados Unidos comenzó la polémica: autoridades migratorias denegaron el acceso al país del árbitro africano Omar Artan.

Elegido el mejor colegiado de la CAF en 2025, el somalí había sido designado por la FIFA como árbitro para la Copa del Mundo, pero en el país anfitrión (también estaría prohibido su ingreso a Canadá) le negaron su ingreso por supuestos problemas en su visa.

Artan había tenido problemas con dicha tramitación, hasta que el caso tuvo viralización y popularidad mediática. Ello le permitió el apoyo de la embajada y la obtención de un pasaporte diplomático.

Con dicho documento en su poder, el colegiado viajó desde Kenia pasando por Turquía, pero una vez en Estados Unidos, las autoridades migratorias lo devolvieron a Turquía sin explicación.

Hecho público el suceso, de momento no hubo ningún comunicado oficial por parte de la FIFA o la Federación Somalí de Fútbol respecto a dicha determinación ni el futuro de Artran en la Copa del Mundo.