Stefano Di Carlo, el presidente más joven de la historia de River, en una elección récord

El lunes a las 18, River tendrá nuevo presidente: Stefano Di Carlo. En un sábado histórico por la cantidad de votantes, el dirigente de 36 años ganó por amplia mayoría y tomará la posta de Jorge Brito por el sector oficialista. Su trabajo en el club empezó en 2013, bajo el mando de Rodolfo D’Onofrio y ahora será el mandamás del Millonario.

Si bien la asunción será el lunes, desde hace tiempos se sabía que Di Carlo sería el presidente de la entidad de Núñez. Fue apoyado públicamente por la mayoría de los referentes y por eso ganó con mucha comodidad.

Además de Di Carlo, como vicepresidentes asumirán Ignacio Villarroel, Andrés Ballota y Mariano Taratuty. La lista recibió el 61.77% de los votos en la jornada, y han emitido su derecho como socios 25.800 personas de las 87 mil habilitadas. La cifra, récord, superó a los 19.983 de la anterior elección. Segundo, con apenas 16.22% terminó Carlos Trillo.

Un apellido con historia en River

Ángel Di Carlo fue un dirigente de River de la época en la que se construyó el Monumental, su hijo Osvaldo fue vicepresidente de Hugo Santilli a mediados de la década del 80 y luego presidente en el año 1989. Stefano es bisnieto de Ángel y nieto de Osvaldo, por lo que desde muy chico fue un apasionado del club.

A partir de 2013 se sumó a la política de River y acompañó a D’Onofrio, que ganó las elecciones con claridad. En su primer mandato ocupó áreas de comunicación y educación, mientras que en la segunda le tocó la difícil tarea de reemplazar a Guillermo Cascio en la vicepresidencia a causa de su fallecimiento. De esta manera se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia del club. Ya en la gestión de Jorge Brito fue Secretario General, uno de los cargos más importantes.