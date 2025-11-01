River, con obligaciones ante Gimnasia: formaciones, hora y TV

Facundo Colidio fue titular en la victoria por 3 a 0 del Millonario en abril de este año.

Este domingo a las 20:30 el millonario recibe a Gimnasia por la fecha 14° del Torneo Clausura con la obligación de ganar para clasificar a la próxima Copa Libertadores y permanecer en los primeros puestos de la Zona B. La visita, que no encuentra el rumbo ni en lo deportivo ni en lo institucional, necesita llevarse los 3 puntos para alejarse de los puestos de descenso.

River busca recuperarse y no perder terreno en la lucha por la Libertadores

River se encuentra en la 3era posición de la tabla anual con 52 puntos, uno menos que Boca. Actualmente se está clasificando a la fase 2 de la Copa Libertadores, la misma fase en la que Boca perdió frente a Alianza Lima en febrero este año.

Gonzalo Montiel es baja para los dirigidos por Marcelo Gallardo tras haber sufrido un esguince en la rodilla. El jugador hará lo imposible para poder disputar el superclásico el próximo domingo, aunque a estas horas parece muy difícil que pueda hacerlo.

El millonario además cuenta con tres defensores que acumulan 4 tarjetas amarillas, por lo que si son amonestados frente a Gimnasia se perderían el partido contra Boca. Se trata de Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Lautaro Rivero. A pesar de esto, Marcelo Gallardo los piensa como titulares y resta definir el reemplazante de Gonzalo Montiel: Fabricio Bustos, al límite desde lo físico, o Milton Casco.

Tras recibir el alta medica, Enzo Pérez es otro de los considerados por Marcelo Gallardo para aparecer en el once inicial. Otro con posibilidades de partir desde el inicio es el juvenil Cristian Jaime, en lo que sería su debut absoluto como titular.

River se debe reponer de un duro golpe tras quedar eliminado contra Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina. Por el Torneo Clausura, viene de ganarle 2 a 0 a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero antes de este triunfo había perdido 4 partidos al hilo, siendo su peor marca en 15 años.

El Lobo busca recuperarse en el Monumental tras otra semana turbulenta

Gimnasia viene de perder el clásico frente a Estudiantes por 2 a 0 en lo que fue el re-debut de Fernando Zarinatto, el interino que reemplazó a Alejandro Orfila luego de ser destituido tras la derrota contra Talleres en La Plata. Zarinatto ya se había hecho cargo del primer equipo en febrero de este año. Dirigió 3 partidos: ganó 2 y perdió 1.

Inmerso en una enorme crisis institucional y futbolística, el Lobo irá en busca de los 3 puntos al Monumental con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso.

Formaciones, hora y TV

River: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental.

Hora: 20.30.

TV: ESPN Premium.