Elecciones a presidente en River: ¿Quiénes son los candidatos y a qué hora se define?

Este sábado, River vive una jornada bisagra: el Millonario decidirá el presidente que tomará las riendas del club desde diciembre de 2025 hasta finales de 2029. Por una jornada, el futbol dará un paso al costado y los socios decidirán el destino de la institución en los próximos 4 años.

Con varios nombres conocidos y un claro candidato, se espera que sea una de las elecciones con más participación en la historia de un club argentino. El récord lo posee Boca con 38 mil socios que emitieron su voto en 2023. 88 mil personas están habilitadas en el padrón electoral. Por eso, se espera que supere, al menos, los 19 mil votantes de 2021.

Desde las 10, miles de socios del Millonario se acercan a ejercer su voto al estadio Monumental. Tendrán hasta las 20, cuando se abrirán las urnas y se conocerá al nuevo presidente.

El oficialismo parte como claro favorito. Stefano Di Carlo encabeza una lista que, de no pasar nada extraño, continuará al poder. De cumplirse la lógica, se convertirá en el presidente más joven de la historia del Millonario, con 36 años. Con una historia familiar ligada a River (su abuelo Osvaldo fue presidente en 1989), el dirigente bancó a Gallardo en reiteradas ocasiones. A pesar de los malos resultados, resaltó que acompaña con «convicción» al técnico más ganador de la historia riverplatense.

Di Carlo ya emitió su voto.

Los que lucharán por dar el batacazo son Luis Belli (especialista en gestión deportiva), Pablo Lunati (ex árbitro) y el abogado Daniel Kiper, que ha participado en reiterados procesos electorales.

¿Cuáles son las principales novedades de estas elecciones?

Será una elección histórica, ya que por primera vez se utilizará la Boleta Única Electrónica, un método más sencillo, rápido y transparente para emitir el voto. Además, comenzará a regir el nuevo estatuto del club de Núñez, que no permite la reelección del presidente y amplía el número de vicepresidentes de dos a tres.

El electo presidente tendrá que ponerse rápidamente en acción, ya que está previsto que el lunes 3 de noviembre, Jorge Brito le entregue el mando al futuro ganador, que debutará nada más y nada menos que en La Bombonera el próximo domingo en el Superclásico.