Sudáfrica venció a los All Blacks y es campeón del Mundial de rugby

Sudáfrica sigue escribiendo en las páginas doradas del rugby. Esta tarde, en un partido vibrante le ganó por 12-11 a Nueva Zelanda Stade de France de París y se campeón del Mundial de rugby 2023 por segunda vez consecutiva.

El equipo sudafricano, se imponía por 12-6 al término del primer tiempo pero los All Blacks reaccionaron y acortaron la ventaja a 11-12 en el complemento.

Los elencos que arrancaron con una derrota en la Copa del Mundo, los All Blacks ante Francia y los Sprinboks frente a Irlanda, lucharon hasta el final para adjudicarse su cuarta corona que finalmente quedó en manos de los Sudafricanos.

Los Springboks mantuvieron la ventaja durante todo el encuentro, pero no pudieron aprovechar el hombre de más que tuvieron desde los 27 minutos de la primera etapa cuando Sam Cane, el capitán de Nueva Zelanda, vio la tarjeta roja por aplicarle un hombrazo en la cara sin intención a un rival.

Por este tackle peligroso, Sam Cane dejó a los All Blacks con uno menos en la final ante Sudáfrica.

Pollard quién inicialmente no había sido convocado para disputar la Copa del Mundo y se integró al plantel por la lesión de Malcom Marx, se convirtió en un jugador clave para que los Springboks consiguieran el segundo título consecutivo.

Ya en el complemento, los All Blacks demostraron por qué es una de las mejores selecciones del mundo e hilvanaron una excelente que había sido try del medioscrum Aaron Smith que luego fue invalidada a instancias del TMO por un knock-on previo.

Por este knock-on de Ardie Savea no fue convalidado el try de los All Blacks. Y Aaron Smith no lo puede creer…



⭐ Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/24F8rHYWBz