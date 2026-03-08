TC en Viedma: Santero ganó de punta a punta y le dio el primer triunfo a BMW

Julián Santero tuvo su revancha y se quedó con una victoria en la final del Turismo Carretera. En Viedma, el mendocino dominó de punta a punta y le dio a BMW su primer triunfo en la categoría más popular del país. Segundo terminó Mauricio Lambiris y tercero Elio Craparo.

Luego de un gran desempeño en la clasificación, Santero mantuvo solidez en el circuito de la capital rionegrina. En la largada y en los tres primeros relanzamientos se defendió de los ataques de Elio Craparo (Ford Mustang). En el tercero los pilotos protagonizaron una maniobra ajustada que quedó bajo la mirada de los comisarios deportivos.

En la cuarta y última reanudación, a cuatro vueltas de la bandera a cuadros, el que quiso meterse en la disputa fue Mauricio Lambiris, también con Ford Mustang, pero no tuvo chances para arrebatarle la posición al mendocino.

La victoria tuvo sabor a revancha para Santero porque la fecha pasada quedó en El Calafate. Allí fue cuarto en clasificación y primero en pista en la final, pero un exceso en la relación de compresión de su motor determinó su exclusión total de la competencia.

Con este triunfo, la marca alemana se convirtió en la séptima en ganar dentro del TC, sumándose al listado que integran Ford, Dodge, Chevrolet, Volvo, Torino y Toyota.

Respecto al piloto mendocito, selló su décima victoria en 117 carreras dentro del Turismo Carretera y la tercera en este circuito, donde se convirtió en el piloto más ganador del historial junto a Facundo Ardusso, quien también ganó en la capital rionegrina en 2020, en aquella ocasión con Torino.

“Estoy muy contento por mi grupo de mecánicos, que vienen trabajando sin parar desde diciembre y se merecen esta victoria. Todos los relanzamientos fueron apretados. En el tercero con Elio los dos autos se pusieron muy de costado y él pisa un poco la tierra, no hay mucho más que decir», expresó Santero en diálogo con Campeones Radio y AM590 Continental.

Craparo, que escoltó al campeón 2024 durante las primeras 18 vueltas, completó un gran fin de semana al conseguir el segundo podio de su carrera en 49 finales dentro del TC.

El tercer lugar quedó en manos de Lambiris, quien largó cuarto y avanzó en la primera vuelta tras superar a Luis José Di Palma. En la vuelta 19, también dejó atrás a Craparo para asegurar su 21º podio en 162 finales en el TC.

Urcera sumó puntos y Benvenuti debió abandonar

Entre los pilotos regionales, Juan Manuel Urcera, con Toyota, finalizó en el 14° puesto y sumó puntos en la segunda fecha del campeonato. Mientras que Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro), no tuvo una buena jornada. El neuquino tuvo que abandonar en los primeros giros tras un golpe que lo dejó rápidamente fuera de carrera.

El piloto de Villa La Angostura había llegado con expectativas luego de clasificar 16° y de largar sexto en una de las series. Tras el abandono, expresó su frustración en la transmisión oficial. “Lamentablemente se hace muy difícil correr cuando hay roturas, económicamente me está costando muchísimo. Es muy difícil, la verdad, ya no tengo ganas de venir. Me están pasando cosas que no las puedo manejar y estoy gastando más plata de la que tengo”.