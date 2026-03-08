Rally Neuquino: Daniel Lllanos tuvo un perfecto arranque en Las Coloradas

Daniel Llanos no dio tregua y se quedó con la primera fecha del Rally Neuquino que se disputó en los atractivos caminos de Las Coloradas. Fue su victoria N° 13 en el certamen provincial. El bicampeón de la A6 demostró que dará batalla en una divisional que asoma muy competitiva.

Con un tiempo de 53m55s3, Llanos-Centani le ganaron por 34s5 a Skruta-Agesta. Tercero en la general (y primero en la A7) quedó Juan Lovagnini. El piloto de Cipolletti estrenaba un Renault Sandero y quedó a 1m49s7 de Llanos. Completaron las diez primeras ubicaciones Gustavo Rojas, David Abril, Damián Fagán, Miguel Radomich, Mario Villanueva (p), Luis Beltrán y Daniel Franco.

En la A6, detrás de Llanos y Skruta (que ganó la segunda etapa) quedó tercero David Abril, de muy buen trabajo. Más atrás arribaron Mario Villanueva (p), Matías Cáceres y Claudio Bustos. Para Llanos fue la quinta victoria consecutiva en la divisional.

Lovagnini, el dueño de la A7

La dura lucha de la A7 se decantó para el lado de Lovagnini, que le ganó por 4s5 a Rojas, tras ser el más veloz del sábado por apenas 2s1. Más atrás clasificaron Fagán, Franco, Jeremías Tieri y Daniel Sosa. Sobre el final de la prueba abandonó Alejandro Almeira, que terció con Lovagnini y Rojas en las primeras posiciones. Para Lovagnini fue su segundo triunfo en el Neuquino, tras ganar en Zapala 2023.

Lovagnini levantó tierra (colorada) en la ciudad neuquina. (Locos x el Rally)

Con el Peugeot 208 que era propiedad de Skruta, Radomich obtuvo la victoria en la RC5, la primera para él en el certamen neuquino. Finalmente, le ganó la pulseada a los hermanos Beltrán que, tras ganar la primera etapa, quedaron a 1m40s2 del vencedor. Tercero fue Franco Fossatti, quien retornaba a la categoría y se quedó con la segunda etapa. El susto del día lo protagonizó Luis Cairone, que se salió del camino, pero afortunadamente sin consecuencias de consideración.

Así terminaron la N2L y la N2

En la N2L, Miguel Huenulao logró su segunda victoria dentro del Neuquino. La anterior había sido en Picún Leufú, en septiembre pasado. En Las Coloradas le ganó por 1m12s9 a Mauro Rojas. Tercero quedó Gabriel Morán, de buena labor, a 1m18s1. Completaron el clasificador Juan Carlos Rojas, Sergio Perulán, Ricardo Dziadek, Luis Angeloni y Denis Olivera.

La N2 fue para el barilochense Mauricio Zuñiga, cuya última victoria había sido en agosto de 2024, en Chos Malal y en la N1. Zuñiga le ganó por amplio margen a Exequiel Campo y a Joaquín Castillo. La primera etapa había sido dominada por Juan Pablo Fagán, que volcó el domingo y tuvo que abandonar. En esta misa divisional, Alejandro Ávila protagonizó el revolcón más impresionante del fin de semana, cuando venía primero. El Ford Ka Viral pasó a destrucción total.

Así quedó el Ford Ka de Ávila. Un gran susto en la primera del Neuquino. (Omar de los Santos)

En la A1 cantó victoria Facundo Lillo, por sobre Víctor Leuno y Darío Ochoa. Por último, en la A2 el fesetejo final fue del intendente de la localidad, Lucrecio Varela. Había sido segundo, pero Briano Robla no pasó la técnica.