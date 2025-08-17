TC2000 en Roca: Matías Rossi voló en el regreso al Parque y tiene su primera victoria del año

Toyota se llevó todos los puntos del Autódromo Parque, con el 1-2 de Rossi y Stang. (Juan Thomes)

Una postal del finde en Roca. Gran marco de público para seguir el triunfo del Misil. (Alejandro Carnevale)

Matías Rossi (Toyota) llegó a Roca con el cartel de candidato y lo ratificó en la final del TC2000, que dio espectáculo en el regreso al autódromo Parque, luego de seis años. El Misil había marcado la diferencia en la sesión de tanques llenos, pero después tuvo que apelar a su categoría para superar a Nicolás Palau (VW) y encaminarse a un triunfo incuestionable.

Es su cuarto éxito en este circuito y ahora comparte el segundo lugar del historial con Juan Manuel Silva, lejos del enorme Juan María Traverso, quien llegó a 8.

Matías Rossi logró la primera victoria del año, en Roca. (Juan Thomes)

Este fue el primer triunfo Rossi desde el 15 de diciembre de 2024, cuando se había impuesto en Concordia. Además, fue su triunfo N° 44 en la categoría, empatando la línea del Pato Silva como el segundo máximo ganador en la historia de la categoría.

Así fue la final

Matías Rossi había comenzado en la tercera posición, pero con dos grandes maniobras logró superar a Diego Ciantini, primero, y a Nicolas Palau, después, para quedarse con el primer puesto. El Bochita, que volvió al ruedo luego de dejar el TC, había comenzado en la punta en su retorno a la categoría, pero primero fue superado por Palau, y luego decayó en el clasificador hasta el séptimo puesto.

Durante el transcurso de la carrera. Gabriel Ponce de León abandonó por problemas en la caja, mientras que Franco Vivian concluyó la carrera, pero con problemas en la dirección hidráulica. En la última curva, Marcelo Ciarrocchi, que volvió al Toyota Gazoo Racing, se despisto y rompió el piso del auto, perdiendo la oportunidad de ver la bandera a cuadros.

Un lugar que Rossi conoce muy bien. Alcanzó el triunfo número 44. (Juan Thomes)

Arde el campeonato: Rossi, un punto arriba de Stang

Matías Rossi hizo cartón lleno con su victoria en Roca, porque se trasnformó en el nuevo líder del campeonato, con 116 puntos, apenas uno más que su compañero Emiliano Stang, quien ganó tres carreras en la temporada, pero ahora es escolta. Franco Vivian completa el trío de punta, con 98 unidades.