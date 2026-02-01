Alcaraz ganó el Grand Slam que le faltaba: cómo quedó el historial y los récords que rompió

Carlos Alcaraz se quedó por primera vez con el Australian Open y, con 22 años, es el más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

El español rompió el récord que tenía el estadounidense Don Buge que lo logró con 22 años y 363 días (91 días más grande que Alcaraz) en Roland Garros 1938.

En la Era Abierta (que empezó en 1968), la marca era de Rafael Nadal que lo consiguió con 24 años y 102 días al ganar el US Open 2010.

Roger Federer lo completó en 2009 al ganar Roland Garros y tenía 27 años. Novak Djokovic lo hizo con 29, también en París en el 2016.

Alcaraz ya tiene 7 títulos de Grand Slam. A esa edad, Nadal tenía 5, Federer 1 y Djokovic 1. Jannik Sinner, su principal competidor, tenía 2. Actualmente, con 24, lleva 4 y todavía le falta Roland Garros.

A un ritmo de dos por año como el que trae, superaría el récord de 24 de Djokovic a los 31 años. El español logró que Nole pierda su primera final en Australia. El serbio tenía 10/10 en finales. Además, lo empató en el historial entre ambos que quedó 5-5.