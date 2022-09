Alcaraz irá frente a Rudd por el título en el US Open y el número uno en el ranking

El joven Carlos Alcaraz sacó adelante un maratónico partido frente a Frances Tiafoe y jugará la final frente a Casper Ruud en el US Open. Gentileza.

El español Carlos Alcaraz alcanzó la final del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año, luego de vencer en una maratónica semifinal al estadounidense Frances Tiafoe, por 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3, e irá en busca del título mañana ante el noruego Casper Ruud.

Alcaraz, quien está cuarto en el ranking mundial de la ATP, tuvo que dejar todo para poder doblegar a Tiafoe, está 26 en el listado, en la cancha central Arthur Ashe del complejo Billie Jean King Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen’s.

El español se convirtió a los 19 años en el tenista más joven en alcanzar la final de un Grand Slam desde que lo logró su compatriota Rafa Nadal en la edición de 2005 de Roland Garros y en el US Open era el estadounidense Pete Sampras a los 19 años cuando lo ganó en 1990.

Su rival en la final mañana será el noruego Ruud, séptimo del ranking, finalista por primera vez de un Major y dueño de dos títulos en Argentina, quien ayer la otra semifinal dio cuenta del ruso Karen Khachanov, por 7-6 (7/5), 6-2, 5-7 y 6-2.

Alcaraz y Ruud no solo irán en busca del trofeo en el US Open, sino que pondrán en juego el número uno del mundo, ya que los dos luchan por desplazar al ruso Daniil Medvedev, quien lo cederá luego de haber caído en octavos de final y no poder defender el título.

En el cuadro femenino, hoy a partir de las 17 jugarán la final la número uno del mundo y campeona de Roland Garros, la polaca Iga Swiatek y la tunecina Ons Jabeur, las que prometen un atrapante partido por sus rendimientos en la previa.

Casper Ruud está en un gran nivel y si gana el título en el US Open se convertira en el nuevo número uno del mundo en lugar del ruso Daniil Medvedev.

El US Open repartirá este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares. Los campeones, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres Majors, como fueron el Abierto de Australia que otorgó 2.071.064 dólares, Roland Garros con 2.290.354 y Wimbledon con 2.507.460 de la moneda estadounidense.