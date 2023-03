Cerúndolo y Báez se despidieron de Indian Wells y ya no quedan argentinos

No quedan argentinos en el primer Masters 1000 del año en Indian Wells, porque hoy perdieron Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, sin poder acceder a octavos de final.

Primero, el cordobés cayó ante Felix Auger-Aliassime, que se impuso con solidez por 7-5 y 6-4. Si bien Cerúndolo fue competitivo, en los momentos límites el canadiense resolvió mejor, se equivocó menos y se quedó con la victoria. En octavos, Auger-Aliassime será rival del estadounidense Tommy Paul.

Cerúndolo se enfocará ahora en el Masters 1000 de Miami de la próxima semana donde defiende las semifinales del año pasado.

Luego, Báez corrió con la misma suerte ante Taylor Fritz, N° 5 del mundo. Fue por un contundente 6-1 y 6-2, en el que el bonaerense no tuvo ninguna chance.

