Cerúndolo y Schwartzman avanzan en el Masters de Montecarlo

El argentino Francisco Cerúndolo debutó este lunes con un meritorio triunfo sobre el británico Cameron Norrie, 11° preclasificado, en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo, en una jornada en la que también ganó su compatriota Diego Schwartzman y Sebastián Báez quedó eliminado.

El bonaerense, número 33 del mundo, se impuso 6-3, 6-4 y empató el historial que favorecía al jugador europeo por su victoria en los octavos de final del ATP de Lyon 2022.

Cerúndolo, de 24 años, que hace su primera presentación en el Masters del Principado, jugará en la siguiente instancia contra el italiano Matteo Berrettini (22), quien a continuación derrotó al estadounidense Maxime Cressy por 6-4 y 6-2.

Francisco viene de llegar a cuartos del Masters 1000 de Miami mientras que Norrie fue finalista del ATP de Buenos Aires y salió campeón en Río de Janeiro al vencer a Carlos Alcaraz, ambos en polvo de ladrillo, misma superficie que en Montecarlo.

