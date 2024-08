Corrupción en el tenis: dos argentinas fueron suspendidas por arreglar partidos

Melina Ferrero no podría jugar hasta el 2027. (Archivo AAT)

El tenis argentino sufrió un nuevo golpe por los casos de arreglos de partido y ahora fueron suspendidas las jugadoras Melina Ferrero y Sofia Luini. Ambas tienen 31 años y son las primeras dos mujeres sancionadas por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Ferrero, que alcanzó el puesto 731 en el ranking mundial de la WTA en singles en mayo de 2015, no respondió a los 12 cargos de la ITIA relacionados con tres partidos en 2017 y 2018, que incluían facilitar apuestas, manipular aspectos de los partidos, aceptar dinero por no hacer el máximo esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos.

Por no responder a los cargos de la ITIA, Ferrero admitió efectivamente la responsabilidad por todos los cargos y accedió a las sanciones. Junto con una suspensión de tres años, la oficial de audiencias también le impuso a Ferrero una multa de 15.000 dólares.

Luini, que fue 492 del ranking en septiembre de 2014, impugnó los 24 cargos de la ITIA, relacionados con seis partidos en 2017 y 2018. También incluían facilitar apuestas, manipular aspectos de los partidos de tenis, aceptar dinero por no hacer el máximo esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos. Su sanción es más dura aún: siete años.

Luini fue sancionada por siete temporadas. (Archivo AAT)

Audiencia en mayo, suspensión en julio

El 15 de mayo de 2024 se celebró una audiencia por videoconferencia, con la oficial que confirmó los 22 cargos de la ITIA y le impuso a Luini una multa de 30.000 dólares junto con una suspensión de siete años. mbas jugadores están suspendidas desde el 23 de julio pasado, fecha en la que se emitieron sus decisiones. La suspensión de Ferrero finalizará el 22 de julio de 2027 y la de Luini el 22 de julio de 2031. Las dos tienen prohibido participar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado por cualquiera de las entidades miembro de la ITIA.

Argentina, el segundo país con mayor cantidad de sancionados

Argentina está en alerta y es el segundo país con mayor cantidad de sancionados en casos de corrupción, arreglo de partidos y apuestas. Antes de Luini y Ferrero, quedaron manchados seis varones: los primeros tres, en 2018, fueron Nicolás Kicker (tres años; reducida a dos años y ocho meses), Patricio Heras (tres años), Federico Coria (dos meses por no denunciar un intento de soborno); en 2021 cayeron Franco Feitt (de por vida) y Nicolás Arreche (le dieron cuatro años); y en mayo, Agustín Torre (cinco años).

La ITIA es un organismo independiente creado por los siete órganos rectores Internacionales del tenis: la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y las federaciones de los cuatro torneos de Grand Slam. El objetivo es promover, alentar, mejorar y salvaguardar la integridad del tenis profesional en todo el mundo.