Del Potro entrenó con Djokovic antes de su exhibición junto a Sabatini en el US Open

Juan Martín Del Potro y Novak Djokovic dieron una nueva muestra de su buena relación al compartir un entrenamiento en el estadio Arthur Ashe del US Open.

Antes de la exhibición que compartirá con Gabriela Sabatini, el argentino realizó una práctica informal con el serbio en la cancha donde logró el histórico título de Grand Slam en 2009. Es el último campeón no europeo de un torneo de esta magnitud.

El público los ovacionó y los dos bromearon entre sí al hablar de sus mayores logros en una entrevista que les hicieron en la cancha. “¿Ganar la medalla de oro fue tu mayor logro?” le preguntaron al serbio y respondió: “Mi mayor éxito fue vencer a Juan Martín Del Potro en la final del US Open en 2018”.

Novak and Delpo taking center stage on Ashe! pic.twitter.com/bijeUWRUDn — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2024

Delpo devolvió la pared y le respondió: “Mi mayor éxito fue ganarte en Río” a lo que Nole agregó: “¡Y en Londres! Delpo es mi némesis en los Juegos Olímpicos. Ha sido mi asesino”.

Además, Del Potro y Djokovic realizarían un partido exhibición en Buenos Aires en diciembre, con fecha y sede a confirmar.

Reminiscing on happy times 🤗 pic.twitter.com/TvdXZpyJjq — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2024

La exhibición de Del Potro y Sabatini en el US Open

Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro enfrentarán esta noche a las leyendas estadounidenses Andy Roddick y Venus Williams en un partido de exhibición.

El evento se enmarca dentro de la “Fan Week” del US Open denominado “Stars of the Open” y tendrá fines benéficos destinados a la fundación USTA, que apoya programas educativos para comunidades de pocos recursos. El evento será transmitido por ESPN 2 a partir de las 20 (hora argentina).