Djokovic celebró su cumpleaños en Ginebra: triunfazo en octavos y torta en la cancha

Novak Djokovic volvió a competir justo en el día de su cumpleaños 37. El serbio arrasó en Ginebra y derrotó este miércoles al alemán Yannik Hanfmann por los octavos de final del torneo ATP 250. Luego del encuentro, los directivos del certamen le tendrían preparado un agasajo inolvidable.

Luego de no poder mostrar su mejor versión en Indian Wells y Roma, Nole aceptó la invitación de la organización para llegar con ritmo de cara a Roland Garros. El tenista serbio se impuso 6-3 en ambos sets ante el alemán.

En la primera parte marcó el ritmo del juego y llevó a cabo una gran remontada en el segundo set, cuando perdía por 3-0. De esta forma se metió entre los ocho mejores en 89 minutos. Registró tres aces, dos doble faltas, tuvo el 71% de puntos ganados con su primer servicio y cuatro break points concretados.

De esta manera, el líder del ranking mundial sumó su decimotercer triunfo en la temporada, con las semifinales en el Abierto de Australia y Monte-Carlo como los más destacados.

Sin embargo, este último triunfo estaría marcado por un detalle que tuvo la organización del campeonato con Nole. El dueño de 98 títulos pudo disfrutar de un agasajo inolvidable por parte de los directivos cuando le entregaron una torta de chocolate con bengalas para celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento, fecha en que nunca se había presentado profesionalmente. Djokovic finalizó el evento ofreciéndole una porción a los ball boys.

That was definitely a unique birthday celebration. I’ve received so much love from all of you and sealed it with a W. 👌🏻Love for me, win for you! See you again tomorrow. Same office, older guy 😉. #ATPGVA pic.twitter.com/QYk8x6V8NK