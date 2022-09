Djokovic, por motivos personales, no jugará la Copa Davis

Novak Djokovic no integrará el equipo de Serbia que jugará en Valencia la fase de grupos de la nueva edición de la Copa Davis. Gentileza.

Novak Djokovic, el ex primer tenista del mundo y número seis, no integrará por razones personales la selección de Serbia en la fase de grupos de la Copa Davis que se disputará desde el 13 de setiembre en Valencia, anunció el capitán del equipo Viktor Troicki.

“Nole no jugará por razones personales. En interminables oportunidades estuvo con la selección, pero esta vez no está en condición de hacerlo”, declaró Troicki sin dar más detalles acerca de los motivos de la ausencia del ex número uno del mundo.

“Es una cuestión personal, suya, simplemente esta vez no puede jugar, pero se sumará a la selección si nos clasificamos para la final en Málaga en noviembre”, aseguró Troicki, quien destacó que a pesar de la ausencia de la principal figura del equipo serbio espera lograr el pasaporte para jugar por el título.

Serbia jugará del 13 al 18 de setiembre la fase grupos de la Copa Davis en Valencia con España, Canadá y Corea del Sur. Los dos mejores del grupo se clasificarán para las finales del certamen que tendrá lugar del 22 al 27 de noviembre en Málaga.

El equipo serbio estará integrado por Miomir Kecmanovic, quien se encuentra en el lugar 36 del ranking de la ATP, Filip Krajinovic (44), Laslo Djere (64), Dusan Lajovic (88) y Nikola Cacic, el mejor jugador serbio en dobles.