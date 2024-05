Milei adelantó que sumará a Federico Sturzenegger como ministro si sale la Ley Bases

El presidente argentino Javier Milei habló sobre los cambios en su gabinete en medio de los rumores de la posible salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. En este sentido adelantó que si la Ley Bases se sanciona, irá por el economista Federico Sturzenegger para sumarlo como ministro.

En una entrevista con LN+ el mandatario argentino habló sobre el futuro de gobierno y se adelantó a un posible resultado del proyecto que aún está siendo tratado en el Senado y que ya recibió media sanción en Diputados.

«Se van a revisar todos los puestos en el Gabinete», fue la advertencia que realizó Milei al referirse sobre el proceso que llevará a cabo. El mandatario indicó que habrá una instancia de análisis después del tratamiento en la Cámara alta.

«Hay que ver cuál es el escenario, no es lo mismo lo que tengo que hacer si se aprueba o no. Doy un ejemplo, si sale Bases, culminamos una primera parte de las reformas estructurales, entra Federico Sturzenegger como ministro, ya que es un caso dos más dos igual cuatro«, explicó aunque no brindó más detalles sobre el tema. Cabe recordar que el economista es cercano al gobierno de Milei por ser ideólogo del decreto 70/23.

Quién es Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger es el expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri.

A fines de 1994 fue parte de YPF, donde se desempeñó por tres años, pero decidió dejar su puesto para convertirse en decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.

En 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, ocupó el cargo de secretario de Política Económica, dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Y siete años después con Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sturzenegger se hizo cargo del Banco Ciudad.

Entre diciembre de 2015 y junio de 2018 fue presidente del BCRA y durante su gestión se eliminó el cepo cambiario y estableció el régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Otra de las medidas que tomó durante su gobierno fue implementar los créditos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo).

Con información de C5N