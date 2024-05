Desapareció parte de un humedal en el Paseo Costero: preparan un mega loteo a la vera del río Limay

Hace un mes que los trabajos de palas cargadoras y orugas de gran porte intervienen activamente el sector costero de río Limay para dar lugar a la urbanización ribereña en el Paseo de la Costa de Neuquén. En la zona de Linares al 1.900, entre Boerr y el cauce madre del río, las máquinas y camiones trabajan en lo que será un mega loteo privado, donde antes hubo un humedal.

Debido a que el río está alto en esta época, el agua del Limay emerge como ojos de agua en algunos terrenos bajos que llegan hasta la costa del río, transformada con asfalto y obras en el Paseo de la Costa. Antes de llegar desde la isla 132 hasta la laguna Paimún, los sectores habitados hacia el área de los clubes recreativos en el barrio Confluencia rural, se ven inundados y también cargados de basura.

Los microbasurales en la zona, son arrastrados en parte por agua emergente.

Las familias lindantes a los trabajos incesantes en Saturnino Torres y la costa del Limay tienen información a cuentagotas sobre el desarrollo urbanístico en el lugar.

Aunque las versiones de algunos pobladores fue que allí se levantarán dos hoteles con vista al Limay y un loteo, los permisos de prefactibilidad en curso en la comuna, son para un mega loteo.

El paisaje costero se modificó para dar paso a la urbanización: se derribaron arboledas y el humedal desapareció bajo las toneladas de relleno en la costa del Limay. Será un loteo abierto (foto Matías Subat)

Hasta diciembre, Cordineu -que ejerce la administración de tierras y el poder de policía sobre las inversiones en la zona- contaba con la misma información. Desde la administración de la desarrolladora se indicó que «si alguno de los compradores tiene prevista alguna inversión de hotelería, los desconocemos, nos corresponde administrar el loteo», se indicó.

Hace un mes que comenzaron a trabajar las maquinarias: palas, camiones y orugas no cesan con actividad intensa en el lugar. Llegaron después de la tala de la arboleda. Si alguno de los inversores en el sector sur del desarrollo buscará levantar hotelería, no pudo ser constatado. El lugar aún no tiene los datos de obra e inversión en un cartel de obra.

No es la primera vez que la versión de inversores privados en hotelería y gastronomía a la vera del Limay surge a partir del avance de las desarrolladoras inmobiliarias en el paseo: cuando las vecinas en las inmediaciones de Hiroki se interpusieron a las máquinas y a la tala, aseguraban que la tala era para favorecer a privados interesados en un hotel en las inmediaciones a la confluencia del Limay con el río Neuquén.

loteo abierto 7 hectáreas de una ex chacra, aproximadamente, cobran forma urbana entre Boerr y el río Limay

La ex chacra que está en proceso de urbanización integra la franja de terrenos que se extiende hasta Hiroki y es administrada por Cordineu, el ente integrado por provincia, el municipio y actores privados para el desarrollo costero.

El 25% de unas 7 hectáreas del lugar, quedó a favor de Cordineu como parte del acuerdo de partes, pero la cesión de lotes y terrenos será en el sector que linda hacia la calle Boerr, no en el área con vista al río.

Según integrantes de la sociedad privada que son parte y administran el lugar, es una chacra que tenía 10 hectáreas hace varias décadas, cuando el curso del Limay fue socavando el margen sur del predio rural. Luego los inversores cedieron a favor del municipio el espacio para el camino municipal y el paseo costero, que en la actualidad cuenta allí con mobiliario y sectores de descanso, iluminación, sendas peatonales y bicisenda.

Trabajo incesante de un mes de las máquinas contratadas para rellenar y emparejar el lugar. Al fondo, el terreno del complejo balneario del BPN a la vera de la calle Saturnino (foto Matías Subat)

Será un loteo abierto, que tras la aprobación de Cordineu y el municipio, inició la apertura de calles internas esta semana. En la parte sur del lote ribereño, los camiones aún no lograron asentar el terreno a pesar del incesante trabajo de los camiones en el relleno del lugar que antes tenía forma de laguna.

En el sector de trabajos cercano a Boerr y Saturnino y en la otra mitad del terreno, un equipo de agrimensura coordinaba esta semana los lineamientos para la apertura de las calles internas para el futuro loteo.

Con el avance de los urbanizadores, la costa del río dejará de tener la impronta rural y de clubes recreativos costeros en la zona en el camino de la isla 132 hacia la península de Hiroki.

El intendente Mariano Gaido ya adelantó que buscará hacer del paseo costero un «Puerto Madero», con miras al desarrollo turístico, gastronómico y hotelero en Neuquén capital.

En la zona de los barrios privados, por ejemplo (inmediaciones de Obrero Argentino) está en obra un edificio de departamentos de baja altura, como se estableció para la zona ordenada como de baja densidad.

La legislación prevé que los barrios cerrados, deberán prever la falta de infraestructura cloacal en la zona y deben contemplar el tratamiento de aguas residuales como parte del proyecto arquitectónico.