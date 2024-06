El emotivo saludo que le envió Roger Federer a Jannik Sinner por ser el nuevo N°1 del ranking

Este lunes se conoció el nuevo ranking ATP actualizado, en el que el tenista italiano Jannik Sinner se transformó en el nuevo número 1 y se metió en el exclusivo grupo conformado tan solo por 29 jugadores. Varias leyendas del tenis le enviaron un saludo en un video realizado por la organización madre. Entre los mensajes, estuvo Roger Federer.

Si bien no estuvieron presentes grandes tenistas como Ivan Lendl, Jimmy Connors, Pete Sampras, Rafael Nadal (264°) y Novak Djokovic, el compilado se dio el lujo de incluir las felicitaciones de distintas leyendas, destacándose las apariciones de los estadounidenses Andre Agassi y John McEnroe, del rumano Ilie Nastase, del suizo Roger Federer, del sueco Bjorn Borg, del alemán Boris Becker y del británico Andy Murray.

The No.1 club called, and the former No.1’s are so glad you answered, Jannik ❤️



Hard work and perseverance got him here, and now the legends of the game unite to welcome their newest member🥇#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/Ko1nd6Ij8t