El fantástico punto de Carlos Alcaraz en la semifinal de Roland Garros que perdió ante Djokovic

Novak Djokovic no perdonó y aprovechó la desventaja física del joven Carlos Alcaraz para ganarle por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. Así, el serbio se metió en la final de Roland Garros, segundo Grand Slam del año. El partido tuvo momentos de un juego brillante, donde el español se lució con un tiro fantástico.

De esta manera Djokovic buscará este domingo su título número 23 de Grand Slam y su tercer Abierto de Francia, frente al ganador del duelo que están protagonizando el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev.

Si lo logra, Djokovic se convertirá en el tenista con más títulos grandes masculinos y superará a Rafael Nadal.

Alcaraz, número uno del mundo, de 20 años, sintió una molestia en el gemelo derecho en el inicio del tercer set y no pudo volver a jugar cómodo.

El español, actual número 1 del mundo, realizó un tiro particularmente brillante: uno que se hizo viral a los pocos minutos y del que posiblemente se hablará durante años, en camino a ganar el segundo set del que, en ese momento, era un enfrentamiento muy disputado y emocionante.

