Fin del sueño para Etchverry: perdió con Zverev y quedó eliminado de Roland Garros

Tomás Martín Etcheverry le puso punto final a la mejor semana de su carrera al caer hoy en los cuartos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam del año, frente al alemán Alexander Zverev por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4.

Etcheverry, nacido en La Plata hace 23 años y ubicado en el puesto 49 del ranking mundial, perdió con Zverev (27), luego de tres horas y 23 minutos en un intenso partido jugado en la cancha central Philippe Chatrier del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

El alemán, semifinalista en Roland Garros en las tres últimas ediciones, jugará su próximo partido frente el vencedor del cruce que completará los cuartos de final más tarde entre el noruego Casper Ruud (4) y el dinamarqués Holger Rune (6).

Zverev impuso su mayor categoría y sobre todo experiencia en Grand Slam, de hecho había perdido en las semifinales en 2021 ante el griego Stéfanos Tsitsipas y en las de 2022 frente al súper campeón español Rafael Nadal, ausente este año por una lesión que lo tiene a maltraer desde febrero pasado.

Etcheverry does NOT give up 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/XryhySBCQJ