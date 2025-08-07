El llamativo protocolo que activó la AAT por la situación de Tomás Etcheverry

La Asociación Argentina de Tenis anunció que activó un protocolo de apoyo a los tenistas argentinos con el objetivo de brindar asistencia por parte del capitán del equipo de Copa Davis, actualmente Javier Frana, en caso de quedarse sin entrenador en plena temporada.

Tomás Etcheverry terminó su vínculo con Horacio De la Peña, con quien trabajaba desde fines de 2024, tras una temporada para el olvido del platense. A partir de esto, viajó con Frana a Cincinnati y también estarán juntos en el US Open, si es necesario.

Hoy quiero comunicar que de común acuerdo con el pulga decidimos finalizar nuestro vínculo profesional.

Agradezco de corazón a Horacio por todo lo que vivimos, las enseñanzas que me dejó y por su dedicación siempre.

Pulga, te deseo muchos éxitos en tus futuros proyectos. pic.twitter.com/R1su1jnhGC — Tomás Etcheverry (@tometcheverry) July 22, 2025

Un caso puntual que valida una regla tácita que históricamente no estaba permitida: el capitán no podía entrenar a un jugador profesional y en caso de hacerlo, debía dejar eventualmente su cargo, porque sino podían presentarse conflictos internos.

Por ejemplo, en 2001, Franco Davin dejó su rol como capitán para ser el coach de Guillermo Coria y lo reemplazó Alejandro Gattiker.

Cómo son los lineamientos del protocolo de la AAT

• Asistencia por un máximo de 4 semanas en torneos y entrenamientos en Buenos Aires por un periodo más prolongado

• No se alterará el rol del capitán durante una gira oficial de Copa Davis

• Si el jugador asistido enfrentase a otro tenista argentino, el capitán se mantendrá al margen de la estrategia del partido y presenciará el mismo desde una posición neutral

En los papeles, el protocolo puede resultar una ayuda importante para que los tenistas argentinos no se queden sin entrenador hasta encontrar uno nuevo rápidamente. Sin embargo, en la práctica, hay cuestiones éticas y conflictos internos que son difíciles de controlar y que no pueden garantizarse que no vayan a ocurrir, porque ya sucedieron.

Por ejemplo durante 2016, Daniel Orsanic acompañó a Juan Martín del Potro en algunos torneos mientras era capitán de Copa Davis, y le tocó un partido ante Federico Delbonis que provocó malestar en el rival del tandliense, tan solo unos meses antes de la conquista de la histórica Ensaladera.