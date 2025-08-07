Alarma en Boca: Miguel Russo lo pensaba como titular pero se lesionó antes del cruce con Racing

Boca volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza con el foco puesto en el clásico ante Racing del próximo sábado en La Bombonera. En la previa, Miguel Russo ya tenía el equipo casi definido pero recibió dos malas noticias.

Exequiel Zeballos no se entrenó a la par del grupo y Tomás Belmonte sufrió una lesión muscular. El Changuito recibió un golpe en la rodillo durante la práctica de fútbol que se realizó ayer en la Bombonera. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, el futbolista sintió una leve molestia en esa zona y el cuerpo técnico decidió que realice trabajos diferenciados.

Lo cierto es que el delantero había ganado terreno en la consideración del DT. Justamente, había formado parte del equipo titular en el último ensayo formal de fútbol, la delantera la había compartido junto a Miguel Merentiel.

En este contexto, se podía especular que el Changuito se perfilaba como titular para el cruce ante la Academia, aunque ahora deberán seguir de cerca su molestia en la rodilla para definir el equipo.

Belmonte, otro dolor de cabeza para Russo en Boca

Por otra parte, Tomás Belmonte, quien fue titular en la última derrota frente a Huracán en Parque Patricios, sufrió una molestia en la práctica de hoy y se realizó estudios.

Los exámenes confirmaron que sufrió una lesión muscular grado III en el isquiotibial derecho y no jugará ante la Academia. Sin embargo, en los ensayos se perfilaba como titular Williams Alarcón.