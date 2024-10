El momento de furia de Andrey Rublev en la derrota ante Francisco Cerúndolo

El argentino Francisco Cerúndolo consiguió un trabajado triunfo sobre Andrey Rulev por 7-6(6) y 7-5 y se clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de París. Durante el encuentro, el ruso, número 7 del mundo, sufrió contra el argentino y tuvo varios ataques de furia que se volvieron virales en las redes sociales.

El número 7 del mundo venía jugando mal, perdió su saque y, cuando se sentó en el banco para el descanso, revoleó las botellitas de agua con bronca al piso y debió recogerlas.

