Etcheverry remontó dos sets y pasó a la segunda ronda de Wimbledon

Tomás Etcheverry, 32° del ránking mundial, sigue afilado después de su histórica actuación en Roland Garros y hoy avanzó a la segunda ronda de Wimbledon en un extenso partido en el que remontó una desventaja de dos sets.

El encuentro ante el español Bernabé Zapata Miralles (53) empezó ayer. El europeo ganó los dos primeros parciales por 7-6 (5) y 7-5. El argentino se quedó con el tercero por 6-3 y el duelo se postergó para hoy por falta de luz.

En la reanudación, el platense salió con todo y remontó el encuentro con un 6-4 y 7-5 muy sufrido. Le costó cerrar los games pero, a pesar de algunos vaivenes, logró imponerse en los momentos claves.

En total fueron 4 horas y 40 minutos de juego entre ayer y hoy. Mañana, no antes de las 9, se medirá con el suizo Stan Wawrinka, 88° del ránking.

Comeback completed 👊@tometcheverry fights back from two sets down against Zapata Miralles to move into the second round at #Wimbledon for the first time, 6-7(5), 5-7, 6-3, 6-4, 7-5 👏 pic.twitter.com/tDxYKdyNuj