Fabian Marozsan, el húngaro 135° del mundo que dio el batacazo contra Alcaraz en Roma

El español Carlos Alcaraz (N° 2 del mundo) perdió hoy ante el húngaro Fabian Marozsan (135°) por 6-3 y 7-6 (4) y quedó eliminado del torneo Masters 1000 de Roma en la gran sorpresa de la jornada y del torneo en el Foro Itálico de la capital italiana.

Marozsan dejó afuera del torneo a Alcaraz en apenas una hora y media de partido en el que exhibió mucha solidez en su juego y se terminó imponiendo sobre el joven tenista español que el próximo lunes será número 1 en reemplazo del serbio Novak Djokovic, a una semana del inicio de Roland Garros.

El húngaro, de 23 años, que disputaba el primer gran torneo de su corta carrera como profesional, le aplicó al español la tercera derrota de la temporada, lo que obliga ahora a su concentración para el segundo Grand Slam del año en París. Marozsan será rival del croata Borna Coric (16) mañana por los octavos de final.

First career ATP Tour main draw in Rome ✔️

The first Hungarian male to reach the last 16 in 42 years 🇭🇺

Defeats World No. 2 Carlos Alcaraz 🤯



This is your moment, Fabian Marozsan ⭐️@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/8YkuOjSHRA